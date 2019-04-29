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طهران الوكالات: حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس من أن الانسحاب من معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية من بين «خيارات عدة» أمام ايران بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 وبدأت في تشديد العقوبات على طهران كما صنفت الولايات المتحدة هذا الشهر الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية.

ونسبت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية الى ظريف قوله «خيارات الجمهورية الاسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها.. والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها».

وهددت ايران من قبل بالانسحاب من المعاهدة لدى تحرك ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وهددت ايران أيضا بالانسحاب من الاتفاق النووي ذاته حال اخفاق القوى الأوروبية في ضمان حصول طهران على منافع اقتصادية.

وقالت الدول الأوروبية انها ستساعد الشركات على الاحتفاظ بعملياتها مع ايران مادامت ملتزمة بالاتفاق لكن طهران انتقدت ما تعتبره وتيرة تقدم بطيئة في تطبيق آلية مدفوعات لتسوية التجارة بين ايران وأوروبا. وقال ظريف «كان لدى الأوروبين سنة لكن للأسف لم يتخذوا أي اجراءات عملية. ما نتوقعه منهم هو اظهار خلاف ذلك ولا أعتقد أن لديهم الكثير من الوقت». في غضون ذلك حذر رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري بأن طهران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي في حال واجهت مزيداً من «ممارسات الأعداء» بحسب وكالة «اسنا» الطلابية. وصرح باقري للوكالة شبه الرسمية «نحن لا نريد اغلاق مضيق هرمز الا اذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء». وأضاف «اذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق أكيد لن يمر نفط الدول الأخر أيضاً عبره» بحسب الوكالة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت واشنطن الاثنين أنها ستبدأ في فرض عقوبات على دول تشتري النفط الايراني ومن بينها الهند والصين وتركيا. وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول اعفاء لمدة ثمانية أشهر لشراء النفط الايراني بعد أن أعادت فرض العقوبات المشددة على ايران في نوفمبر عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وحذر مسؤولون ايرانيون مرارا من أن الجمهورية الاسلامية قد تغلق المضيق الذي يعتبر شرياناً رئيسا لنقل امدادات النفط الدولية، في حال تهديد مصالحها القومية أو الأمنية. على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الايراني أنه يعتزم القيام قريبا بزيارة الى كوريا الشمالية، على أن يتم تحديد موعدها لاحقا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا» امس عنه القول «جدول أعمالي يتضمن القيام بزيارة الى كوريا الشمالية، وسنقوم بتحديد موعدها لاحقا».ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالملف النووي الايراني، قال ظريف ان الولايات المتحدة ليست «طرفا موثوقا به»، وأضاف أنه «لم يبق أمام الجمهورية الاسلامية طريقا سوى مواجهة الحظر من قبل الحكومة والشعب عبر مختلف الاجراءات وخفض الاعتماد على النفط وزيادة حجم العوائد غير النفطية والانتاج الداخلي وصادرات السلع غير النفطية».

