عربيات ودوليات

طهران- أ.ف.ب: حلقت طائرة مسيرة «درون» تابعة للحرس الثوري الايراني فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج حسب ما أكدت وكالة الأنباء الايرانية «تسنيم» على موقعها على الانترنت أمس. ونشرت الوكالة تسجيل فيديو لايحمل تاريخا تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها «أبابيل 3» بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر. وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

وبعد اقلاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا. وكتب على سارية السفينة رقم 69 بالأحرف الكبيرة.

وبعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة الى الصورة تفاصيل عن أرقام عدد من الطائرات المتوقفة على السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة وخصوصا طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز «أواكس» وبعض المقاتلات «اف 18».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من ابريل ادراج الحرس الثوري على «لائحة المنظمات الارهابية الأجنبية».وردا على ذلك أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في اليوم نفسه أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الافريقي وآسيا الوسطى «مجموعات ارهابية».

وحذّر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة من «عواقب» لم يحددها اذا حاولت اغلاق مضيق هرمز أمام طهران.

