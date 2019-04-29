عربيات ودوليات

عبّر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي عن قناعته بقدرة واشنطن على «ردع ايران»، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة سيكون طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.

وقال ماكينزي في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» ان «تصدير ايران للارهاب في المنطقة والعالم» يشكل تهديدا طويل الأمد، وستكون لدينا الموارد المطلوبة لردع ايران عن أي تحرك قد يكون خطيرا. وأعرب ماكينزي، عن قناعته بأن الولايات المتحدة تملك القدرات المناسبة لحماية مصالحها وحلفائها وشركائها الاقليميين.

مشيدا بمستوى التنسيق مع هؤلاء الحلفاء، وتطرق ماكينزي الى الملف السوري، مؤكدا أن القيادة الأميركية تنظر بحذر في تقليص تعداد قواتها في هذا البلد «مع التقدم الى الأمام». ولفت الى أهمية ايجاد توازن بين حاجات حلفاء واشنطن، مثل تركيا، ومتطلباتهم الأمنية في الشمال السوري وبين السعي الأميركي الى حماية الآليات التي أنشأتها واشنطن لتكون طويلة الأمد هناك، وذلك في اشارة الى «قوات سوريا الديموقراطية» ذات الغالبية الكردية.

كما أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية عن قناعته بأن وجود الولايات المتحدة في العراق سيكون «طويل الأمد» مع التركيز على مكافحة الارهاب، فالولايات المتحدة تساعد العراق في بناء قدراته المؤسساتية، مشيرا الى أن أي حل في هذه البلاد ينبغي أن يحترم سيادتها ويتم من خلال اتفاق مع حكومتها. وشدّد على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» و«داعش». كاشفا عن دعم محدود للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في عملياتهم، لكننا لا نشارك معهم في العمليات القتالية، ولا نساندهم مباشرة في القتال».

