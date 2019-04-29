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واشنطن - أ.ف.ب: خصص دونالد ترامب جزءا كبيرا من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لمهاجمة وسائل الاعلام بعيدا عن واشنطن حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحافيين والمراسلين الذي قاطعه الرئيس. واختار ترامب أن يتوجه الى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة.ويصف ترامب عشاء المراسلين بـ«الممل» و«السلبي». وقد قاطعه في 2017 و2018، وهذه السنة، أي طوال ولايته الرئاسية حتى الآن. واتهم ترامب في كلمة في هذا التجمع، وسائل الاعلام «بنشر أخبار كاذبة» ووصفها بأنها «عدوة الشعب» وقال «انهم يزيفون» وتابع «أقول لكم هل تعرفون ما هو السيء في الأمر؟ تقييمهم هو السيء لأن الناس لايصدقونهم».

وعلى بعد أكثر من 1100 كيلومتر عن غرين باي، في واشنطن قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض أمام الحضور في العشاء الذي جرى في فندق واشنطن هلتون انه لا يريد التحدث عن ترامب، لكنه دعا الى رفض خطاب الرئيس.

وقال نوكس ان عبارتي «أخبار كاذبة وأعداء الشعب ليست شعارات أو أسماء حيوانات يجب علينا أن نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال والنساء الذين يجعلون بعملهم الشاق، محاسبة الأقوياء ممكنة». وكان تقليد اقامة هذا العشاء الذي يحضره مئات الصحافيين وعدد كبير من نجوم هوليود بدأ في 1921. وهذه السنة وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحافيين فقد اختارت الجمعية مؤرخا هو رون شيرناو ليتحدث خلاله. وشن شيرناو في كلمته هجوما انتقد فيه «الحملة الخبيثة والقاسية على مصداقية وسائل الاعلام». وبعدما أشار الى أن خطابه يشكل خروجا عن تقاليد هذا العشاء قال «نحتاج اليهم (الكوميديون) اليوم أكثر من أي وقت مضى خلال هذه المرحلة السريالية في الحياة الأميركية».

