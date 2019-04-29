عربيات ودوليات

قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، ان روسيا منفتحة على امكانية عقد اتفاقات جديدة للحد من انتشار الأسلحة لكن الأمر لم يطرح في محادثات بعد. وجاءت التصريحات تعليقاً على تقرير صحافي أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد ابرام اتفاق جديد للحد من انتشار الأسلحة مع موسكو وبكين. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس، نقلاً عن مسؤولين في الادارة الأميركية قولهم ان ترمب أمر ادارته بالاعداد لمساع لابرام اتفاقية جديدة للحد من انتشار الأسلحة مع روسيا والصين بسبب ارتفاع تكلفة سباق التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين. وقال أوشاكوف في تصريحات للتلفزيون الروسي ان موسكو مستعدة لاجراء محادثات بهذا الشأن. وأضاف: «أولاً يجب أن نلتزم بما هو موجود بالفعل (من اتفاقات الحد من الأسلحة).. نحن مستعدون أيضاً لاتفاقات جديدة لكن ليتحقق ذلك نحتاج الى مفاوضات جادة وللأسف لم يبدأ أي طرف في أي مفاوضات بعد». وعبرت تصريحات أوشاكوف عن مرونة أكبر من المتحدث باسم الكرملين الذي قال، أمس السبت، ان مقترحات ترمب بشأن نزع السلاح النووي «ليست جادة». وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وقالت الدولتان انهما ستنسحبان من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987 مما أثار مخاوف من سباق تسلح أوسع نطاقاً.

