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استقبل بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني أمس المهنئين من كبار رجال الدولة وعموم الشعب وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، بمناسبة «عيد القيامة» المجيد.

وكان البابا ترأس مساء السبت صلوات «عيد القيامة» في مقر الكاتدرائية المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب. وقال قداسة البابا في كلمته بهذه المناسبة «اننا في عيد القيامة نصلي من أجل شهداء الوطن».

وأضاف: «أهنئكم جميعا بهذا العيد الذي هو فرحنا الأول حيث ايماننا وعقيدتنا في القيامة هي أساس المسيحية، وأنه عندما ننظر الى أحداث القيامة ننظر الى هذه الأيام الثلاثة، الجمعة والسبت والأحد، جمعة الصليب ثم سبت الفرح وهو سبت الانتظار ثم أحد القيامة وهو أحد الانتصار، وأنه عندما نراجع ما كتبه القديس بولس الرسول عندما تحدث عن المسيحية حيث كان فيلسوفا ولاهوتيا عظيما، نجده كتب الى أهل كورنثوس أنشودة وفي الآية الأخيرة ذكر أن الايمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة، هذه الثلاثة هي الثلاثة أيام التي غيرت تاريخ العالم وغيرت حياة الانسان». وأضاف: «الانسان الذي يمتلئ قلبه بالمحبة الالهية، هو الانسان الذي يستطيع أن يعيش فرحا، والفرح يأتي عندما يمتلئ قلب الانسان بالحب، متمنيا أن يكون هذا العيد عيدا مباركا وعيدا مفرحا، عيدا نشعر فيه بالايمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمهن المحبة».

ووجه البابا خلال كلمته، الشكر للرئيس السيسي متمنيا له التوفيق والنجاح، وأن يحفظ الله مصر وأهلها.

وأضاف أن انتشار الارهاب جاء من قلة المحبة، ونحن نصلي من أجل نشر السلام في العالم، ونصلى من أجل مصرنا الحبيبة. وترأس البابا صلاة القيامة حيث دقّت أجراس بالكاتدرائية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، حيث دخل قداسة البابا تواضروس الثاني الى الكنيسة الكبرى وسط موكب من كبار الأساقفة والكهنة والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان، مرددين الألحان الخاصة بهذه المناسبة.

