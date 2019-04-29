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لوس انجليس- أ.ف.ب: قتل رجل في التاسعة عشرة من العمر قال انه معاد للسامية وللاسلام، امرأة وجرح ثلاثة رجال أحدهم حاخام عندما فتح نيران رشاشه في كنيس بالقرب من مدينة سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الذي وقع في اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي في مدينة باواي التي تضم خمسين ألف نسمة. وهو يأتي بعد ستة أشهر تماما من الهجوم الذي أودى بحياة أحد عشر شخصا في كنيس بيتسبرغ. وقال ستيف فاوس رئيس بلدية منطقة باواي، لشبكة «ام اس ان بي سي» الاخبارية، «كان هناك أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية وتوفي أحدهم». من جهته صرح المسؤول في شرطة منطقة سان دييغو بيل غور في مؤتمر صحافي أن الجريح الذي توفي هو امرأة تبلغ من العمر ستين عاما، والجرحى هم قاصرة وحاخام ورجل في الرابعة والثلاثين من العمر وأضاف أن الجرحى ليسوا في حال الخطر. وأعلنت الشرطة المحلية أن مطلق النار هو رجل من سان دييغو يبلغ من العمر 19 عاما وتم توقيفه. وأوضحت أنه يدعى جون تي ارنست ولم يكن معروفا من قبل الشرطة من قبل. وذكرت وسائل الاعلام المحلية انه أعلن على الانترنت نيته قتل يهود. وقال غور «لدينا نسخ من منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي ورسالته المفتوحة، وسندرسها للتأكد من صحتها ونعرف ما يمكن أن تقدمه للتحقيق». ويؤكد النص الذي ذكرت وسائل الاعلام أن ارنست كتبه واطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن الرجل استوحى هجومه من برنت تارانت الاسترالي الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل خمسين شخصا في هجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشريش في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي. ويتبنى مطلق النار في النص أيضا احراق مسجد في كاليفورنيا بعد أسبوع من هجمات كرايست تشريش.

