عربيات ودوليات

لندن الوكالات: كشفت مصادر بريطانية ان أجهزة الاستخبارات حصلت على معلومات بشأن مخططات اعدها تنظيم «داعش» لتنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر مايعرف باسم «خلايا التماسيح». وتدرس الاستخبارات البريطانية خطط هذه الخلايا التي تتكون من «عناصر نائمة» تتبع التنظيم الإرهابي، وتنفذ أوامره.

وتأتي التحقيقات البريطانية عقب الكشف عن أن قائد الجماعة المتطرفة التي نفذت الهجوم الدامي في سريلانكا مؤخرا قد عمل بناء على أوامر تلقاها من إرهابيين بريطانيين متواجدين في سورية، بمن فيهم «الداعشي» المعروف باسم «جون».

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات البريطانية أن الانتحاري عبد اللطيف جميل محمد قد تدرب في سورية على أيدي إرهابيين بريطانيين وأرسل إلى سريلانكا لتنفيذ مهمته التي كانت واحدة من هجمات طالت كنائس وفنادق وأسفرت عن سقوط 360 قتيلا، بينهم 8 بريطانيين. وبحسب تقرير لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية فإن الشرطة البريطانية دعت العاملين في المساجد والكنائس في البلاد للمشاركة في تدريبات تتعلق بمكافحة الأعمال الإرهابية تحسبا لأي هجمات قد تقع. ويخشى خبراء أمنيون من وقوع حوادث كالتي هزت سريلانكا بعد أن غير «داعش» من استراتيجيته الإرهابية إثر هزيمته في كل من سورية والعراق وتحوله للاعتماد على المنتسبين المتواجدين في خلايا منتشرة في دول العالم. وقالت المصادر ان احد منفذي هجمات سريلانكا يدعى محمد (36 عاما) والذي فجر نفسه في دار للضيافة بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو كان قدر درس الهندسة في جامعة «كينغستون» جنوبي لندن بعد أن أنهى الشاب الذي ينتمي إلى عائلة سريلانكية غنية جمعت ثروتها من التجارة بالشاي، عامين بدارسة هندسة الطيران والفضاء بمركز الطيران الآسيوي بكولومبو. ولأكثر من 10 سنوات، سعت الأجهزة الأمنية في سريلانكا لمعرفة توجهات محمد ونشاطاته خلال فترة تواجده ببريطانيا بينما تعكف الاستخبارات البريطانية على دراسة أي «بذور للتطرف» عند محمد خلال دارسته في «كينغستون» بين عامي 2006 و2007 حيث كان يقطن بتوتينغ جنوب غربي العاصمة لندن، مع ثلاثة شبان آسيويين. ووفق الصحيفة البريطانية فقد شهدت الجامعة التي درس فيها بعض الخطابات التي ألقاها الداعية المتطرف شكيل بيغ سنة 2006، وحض من خلالها الطلاب للانضمام لتنظيم «داعش» والقتال في صفوفها بالخارج. وحرص ضباط مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد على مراقبة محمد أثناء تواجده في بريطانيا، بما في ذلك رحلة قام بها إلى البلاد عقب تخرجه سنة 2008. وتعتقد أخت محمد، سامسول هداية أنه أصبح متشددا خلال دراسته العليا في أستراليا، وقالت في تصريحات للصحيفة البريطانية «كان شخصا عاديا عندما ذهب للدراسة في بريطانيا وكذلك الأمر عندما رجع، إلا أنه بات مختلفا عندما عاد من أستراليا بعد إتمام دراسته العليا». وتابع محمد دارسته العليا في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا بميلبورن، بين عامي 2009 و2013، وانتقل للعيش هناك برفقة زوجته.

ورغم مقتل أفراد مايعرف باسم «الفيلق» وهي وحدة النخبة من المجندين الغربيين الذين يسعون لجذب الناطقين بالإنكليزية للانضمام لـ»داعش» واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة في أعمال تخريبية، وتحريض المؤيدين للفكر المتطرف بالغرب على شن هجمات، إلا أن تأثيرهم لم يمت. حيث أظهر فيديو كشف عنه بعد الهجمات الدامية بسريلانكا منفذي الاعتداءات وهم يبدون ولاءهم لقائد التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي كما تضمنت البيانات المخزنة على قرص صلب وجد بإحدى مناطق القتال بسورية وكشفت بعضا من تفاصيله الصحيفة البريطانية، خطط تشكيل «خلايا التماسيح» التي ستعمل خارج المناطق التي كانت تحت هيمنة «داعش».

