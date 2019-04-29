عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أعرب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) خلال مقابلة مع قناة «العربية» عن ثقته في وعي الشعب السوداني مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة على حد وصفه كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس السابق، عمر البشير في السجن مضيفا أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

وكان حميدتي طالب خلال ندوة سابقة قبل أيام كل من يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه.

وكان المعارض السوداني البارز الصادق المهدي دعا إلى انضمام السودان «فوراً» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يُلاحَق البشير بمذكّرتي توقيف صادرتين عنها.وقال المهدي في مؤتمر صحافي «الآن، لامانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائيّة) وينبغي فوراً الانضمام لها» مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ «هذا الموقف يجب أن يُنَسّق مع المجلس العسكري». نفى البشير باستمرار الاتّهامات الموجّهة إليه من المحكمة والمتعلّقة بجرائم إبادة وأُخرى ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. وتقول الأمم المتحدة إنّ نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبّب بنزوح 2,5 مليون شخص آخرين لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد. يأتي ذاك فيما اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني لى تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السّلطة إلى المدنيّين. وقال أحمد الربيع ممثل المحتجّين الذي شارك في المحادثات «اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين». وأضاف «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس».

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السّبت للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.وفي وقت سابق قال رشيد السيد، المتحدّث باسم حركة الاحتجاج إنّ هذا الاجتماع جاء لبناء الثّقة بين الطرفين.

