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طرابلس- د. ب. أ: أفاد المتحدث الرسمي باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» الليبية مصطفى المجعي امس بسقوط تسعة قتلى و 35 جريحا نتيجة قصف جوي ليلي على طرابلس وقال المجعي إن «طائرة بدون طيار تتبع قوات المشير خليفة حفتر قامت ليل السبت بقصف معسكر 7 أبريل بطرابلس بستة صواريخ جو أرض».وأشار إلى أن من بين القتلى أربعة مدنيين كانوا يقومون بإيصال المؤن للمعسكر أثناء القصف ، مؤكدا سقوط أحد الصواريخ في حي سكني بجانب المعسكر مخلفا أضرارا مادية، فيما سقطت باقي الصواريخ داخل المعسكر الذي يحوي عددا كبيرا من الآليات، وخلفت أضرارا جسيمة.

في المقابل، أفاد المجعي بقيام طيران حكومة الوفاق الحربي بقصف مواقع تابعة لقوات حفتر في مدينة ترهونة(90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)،وكذلك في منطقة سيدي السايح (الواقعة بين طرابلس وترهونة).وأكد المجعي استمرار سيطرة قوات الوفاق على منطقة الهيرة، وتقدمها باتجاه الجبل لما بعد منطقة «ابوشيبة» التي دخلوها دون قتال، مشيرا إلى استمرار الهدوء في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان جنوب طرابلس.

