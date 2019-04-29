عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية بحسب ما أفادت السلطات أمس وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الاحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو بحسب مسؤولين. وانحسرت المياه في بعض المناطق إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لاتزال مقطوعة عن باقي البلاد. وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن «تأثير هذه الكارثة قد يزداد»، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات. وقال إن «انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة».وأضاف أنه من المحتمل حدوث «كارثة ثانوية» على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

الى ذلك تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في شمال موزمبيق امس بعد ثلاثة أيام من وصول الإعصار «كينيث» الذي ضرب الساحل وتسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وتدمير آلاف المنازل.وقال سافيانو أبريو، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية : «الأمطار تهطل بغزارة الآن في بيمبا وكابو ديلغادو، وقد غمرت المياه بالفعل بعض مناطق المدينة». وأضاف أبريو أن ارتفاع منسوب المياه اقترب من المتر في بعض المناطق، ولا تزال مستوياتها ترتفع بصورة سريعة. وقال «نتوقع للأسف فيضانات مدمرة هنا في بيمبا. ويجري تعبئة فرق البحث والإنقاذ».

وفي كندا أعلنت سلطات مونتريال حالة الطوارئ بسبب فيضانات شديدة اجتاحت شمال شرقي كندا. وذكرت السلطات أنها يمكن أن تصدر قرارات بإجلاء السكان من بعض الأماكن كما أنها قد تصادر بعض الأراضي لمواجهة الفيضانات.ونقلت قناة (سي تي في) الكندية التلفزيونية عن السلطات قولها إن هناك 3148 منزلا في مونتريال تعرضت لفيضانات غامرة ، كما اضطر أكثر من ألف شخص لمغادرة منازلهم.وكانت حالة الطوارئ أعلنت من قبل في العاصمة أوتاوا القريبة من مونتريال منذ يوم الخميس حيث قالت محطة (سي بي سي) التلفزيونية الكندية إن من المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب نهر أوتاوا إلى مستوى يزيد خمسين سنتيمترا عن مستوى الفيضان الكبير في 2017.

