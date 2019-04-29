دوليه

شدد روما الخناق على أتالانتا وميلان عندما انتزع منهما المركز الرابع مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه كالياري 3-0 أول من امس في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي التي انتهت قمتها بين إنتر وضيفه يوفنتوس المتوج باللقب الثامن تواليا بالتعادل 1-1.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، حسم روما النتيجة بهدفين مبكرين سجلهما الأرجنتينيان فيديريكو فاثيو (5) وخافيير باستوري (8)، قبل أن يضيف المدافع الصربي ألكسندر كولاروف الهدف الثالث في الدقيقة 86.وهو الفوز الثالث لروما في مبارياته الخمس الأخيرة فعزز حظوظه في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع روما رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام أتالانتا وميلان الذي يلتقي مع أودينيزي اليوم في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.كما قلص روما الفارق إلى 4 نقاط عن إنتر الثالث والذي خيب الآمال للمباراة الخامسة تواليا على أرضه وفشل في تحقيق الفوز على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو.

وبعد أن مني بهزيمتين وتعادلين في مبارياته الأربع الأخيرة بين جمهوره، إحداها في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد اينتراخت فرانكفورت الألماني (0-1 بعد أن تعادلا ذهابا 0-0 فخرج من المسابقة)، كان إنتر يأمل في الاستفادة من الوضع المهزوز ليوفنتوس، المتأثر بخروجه من ربع نهائي دوري الأبطال على يد أياكس الهولندي، لكي يحقق فوزه الأول عليه منذ سبتمبر 2016 (2-1 في الدوري).

وكان إنتر في طريقه لتحقيق ذلك عندما قدم شوطا أول رائعا أنهاه في صالحه بهدف رائع للاعب وسطه البلجيكي راديا ناينغولان في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو(62).

وعلق قائد يوفنتوس المدافع جورجو كييليني قائلا «هناك منافسة كبيرة بين يوفنتوس وانتر وكنا نحرص على تحقيق الفوز في هذه المباراة لكننا لم نبدأها بطريقة جيدة». وأضاف «نجحنا في انتزاع التعادل وكان بإمكاننا الفوز في الشوط الثاني حيث تحسنا بشكل كبير. نحن راضون بهذه النتيجة ويجب أن نمضي قدما بهذه الطريقة حتى النهاية». من جهته، قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري «كانت المباراة صعبة لاننا لعبناها بعد تتويجنا بالدوري وضد فريق يرغب في حصد بطاقة دوري ابطال اوروبا، لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول لكننا فرضنا أفضليتنا في الثاني وقلبنا الطاولة». وخطا بولونيا خطوة كبيرة نحو البقاء بفوزه الثمين على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لروبرتو سوريانو (52) وريكاردو اورسوليني (83) ونيكولا سانسوني (90+5) مقابل هدف للكرواتي ماركو باياتش (17).وصعد بولونيا إلى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط أمام إمبولي الثامن عشر.

