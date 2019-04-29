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دوليه

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فالفيردي: «ليو» محور الإنجازات


أكد ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن الموسم الحالي كان ناجحا لفريقه بعد التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني أول من أمس.وأوضح فالفيردي أن برشلونة يتطلع لحصد ثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا حيث يلتقي الفريق مع في النهائي مع فالنسيا في 25 مايو المقبل. كما يمتلك برشلونة فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ليفربول الإنكليزي في المربع الذهبي. وقال فالفيردي «أعرف أن كل الأمور يتم قياسها من خلال الألقاب، سواء كان الفريق يقدم أداء صلبا أم لا».
وأضاف «بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني بات بإمكاننا الآن الحديث عن الثنائية، تنتظرنا المباراة النهائية للكأس كما أننا قد نشق طريقنا إلى نهائي دوري الأبطال».من ناحية أخرى أشاد فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب هدف الفوز في شباك ليفانتي أول من امس وهي النتيجة التي صعدت ببرشلونة إلى منصة التتويج في الدوري الإسباني. وقال فالفيردي «ميسي هو محور كل هذه الانجازات، طالما حضر ميسي، حضرت الأهداف والألقاب».


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