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دوليه

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سواريز يشيد بفريقه


قال المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز أن فوز فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني لم يكن وليد الصدفة ولم يكن ضربة حظ.وتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني أول من امس بالفوز على ضيفه ليفانتي بهدف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال سواريز «إنها إشارة أخرى على مدى صعوبة الفوز بلقب الدوري، لقد تحلينا بالشجاعة وخضنا الكثير من المباريات، وأدينا بشكل ثابت طوال العام، والتتويج جاء على حساب فريق يعاني من خطر الهبوط وهو ما زاد من صعوبة اللقاء». وأضاف «لقد عانينا كثيرا قبل تسجيل هدف الفوز حيث لاحت للخصم عدة فرص محققة، بشكل عام ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في حسم الفوز في الشوط الثاني». واثنى سواريز على زميله ميسي قائلا «إنه أفضل لاعب في العالم، الأفضل على مر العصور، نستمتع به في كل لحظة يكون معنا».


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