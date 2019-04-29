دوليه

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأبيض تم فيها التفاوض حول العقد الجديد الذي سيوقعه المدرب. وينتهي عقد غروس نهاية مايو المقبل ويرغب الزمالك في الإبقاء عليه في الوقت الذي رحب فيه المدرب السويسري بالبقاء في القلعة البيضاء. وجاءت الجلسة بناء على رغبة من الطرفين في التوقيع على عقد جديد وإغلاق باب الشائعات حول رحيل غروس بعد فقدان صدارة الدوري مؤخرا.

وأوضح مرتضى أن الجلسة شهدت تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة نافيا ما تردد عن أن هناك مفاوضات حول إنهاء عقد غروس مع الزمالك.

وقال: «غروس يريد البقاء مع نادي الزمالك ولذلك عقدنا الجلسة معه فهو يشعر بالراحة معنا». من ناحية أخرى، هاجم مرتضى منصور نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير، مؤكدا أنه يتدخل في كل الأمور ضد القلعة البيضاء وأنه يسعى لعدم تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري.

وأشار إلى أنه حرك دعوى قضائية ضد شوبير بسبب تجاوزه في حقه، مضيفا أنه حصل على وعد نهائي بتأجيل لقاء الزمالك والإنتاج المقرر بعد غد بالدوري لارتباط الفريق بمباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية بعدها بـ4 أيام في تونس.

وأكد مرتضى أنه لن يوقع عقدا مع أي قناة لإذاعة مباريات الزمالك يعمل بها شوبير، موضحا أن المباراة ستتأجل رغم أنف نائب رئيس الاتحاد ومحاولاته لإفساد قرار التأجيل. وختم بأنه قدم بلاغا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولاتحاد الكرة للمطالبة بعزل أحمد شوبير من منصبه.

