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دوليه

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إنهاء الدوري مرتبط بالزمالك


قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إن بطولة الدوري قد تنتهي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وأوضح أن الزمالك لو خرج من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي فإن اللجنة ستضع جدولا عاجلا ينهي المسابقة المحلية قبل كأس الأمم في 21 يونيو المقبل.
وتابع: «بالتأكيد لا نريد خروج الزمالك من البطولة وهناك طلب رسمي من جانب إدارته لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي وندرس الأمر حاليا والاتجاه يسير نحو تأجيل المباراة بالفعل». وأوضح: «الزمالك سيحصل على اريحية من المباريات المحلية إذا تم تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي وكذلك إذا صعد للنهائي فإنه لن يلعب مباريات بين مواجهتي الذهاب والعودة».


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