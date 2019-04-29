محلية

يدافع القادسية عن آخر أمل له هذا الموسم عندما يستضيف العهد اللبناني في 08:15 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تشهد اليوم أيضاً لقاء يجمع المالكية البحريني مع السويق العماني في 07:00 مساءً. ويتصدر العهد فرق المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن القادسية والمالكية فيما يتذيل السويق الترتيب دون رصيد، علماً بأن الجولة الأخيرة ستجمع القادسية مع السويق والعهد مع المالكية يوم 13 مايو المقبل.

وخرج القادسية خالي الوفاض من الألقاب المحلية بعد خسارة كأس ولي العهد وكأس الأمير لصالح الكويت الذي يحتاج لنقطة واحدة من أجل الظفر بلقب الدوري قبل جولتين من النهاية. صحيح أن الأصفر توج بكأس السوبر وحقق لقب بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، لكن ذلك لا يرضى طموح القدساوية، لذلك تبقى المسابقة القارية الأمل الأخير للأصفر لتحسين الصورة الباهتة هذا الموسم.

ويدرك الروماني ايوين مارين أن الفوز على العهد اليوم سيقرب الفريق كثيراً من صدارة المجموعة مع تبقي مباراة في المتناول أمام السويق العماني، فيما تنتظر العهد مباراة قوية أمام المالكية الساعي هو الآخر للتأهل ولو في المركز الثاني إذا ينص نظام المسابقة على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاثة لغرب آسيا بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

ويعاني القادسية من بعض الغيابات المتمثلة في إصابة المدافعين خالد إبراهيم وعامر معتوق، وإيقاف لاعب الوسط سلطان العنزي، الأمر الذي قد يدفع مارين إلى الاستعانة بخدمات النيجيري أيبابوي بكر الغائب منذ فترة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الأصفر على صعيد المعنويات بعد الخسارة أمام الكويت في نهائي كأس الأمير الأسبوع الماضي، يدخل العهد اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب الدوري اللبناني، وتفرغه لمباراة اليوم دون أي غيابات.

ويأمل العهد بتكرار نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل المحافظة على أماله في تصدر المجموعة، قبل المواجهة الأخيرة مع المالكية.

