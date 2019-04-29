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تدرب الكويت أمس على ملاعب أكاديمية نادي الوحدة الإماراتي استعداداً لمواجهة الاتحاد السوري غداً ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد وصوله إلى أبوظبي بعد ظهر أمس، ويخوض الفريق اليوم تدريبه الأخير قبل المباراة.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم عماني يتكون من عمر يعقوب حكمًا للساحة، والمساعدين سيف الغفري وناصر بو سعيد، والحكم الرابع سليمان الشاقسي، ومراقب اللقاء يون شو من هونغ كونغ، ومقيم الحكام الأردني ناصر الغفاري .ويضم وفد الفريق الذي يترأسه أمين السر وليد الراشد 21 لاعباً إلى جانب أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. ويغيب عن الكويت في مباراة الغد طلال الفاضل للإصابة وفهد حمود للإيقاف.

وأنعش الكويت حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل بعد الفوز على النجمة البحريني ذهاباً وإياباً فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الجزيرة الأردني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط والذي يلعب غداً مع النجمة البحريني.

