loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مارين يطالب اللاعبين بالدفاع عن شعار النادي

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 29 أبريل 2019

طالب الروماني إيوين مارين لاعبي القادسية بأن يدافعوا عن شعار النادي وأن يُظهروا الصورة الحقيقة للقادسية أمام العهد اللبناني. وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة إن الفريق يعاني من مشاكل بسبب غياب أكثر من عنصر مهم «لكننا نملك الحلول، ونثق في كل اللاعبين الموجودين في القائمة».
ولفت إلى مباراة اليوم ستكون حاسمة في الصراع على صدارة المجموعة، متوقعاً أن يتأهل الفائز فيها إلى الدور المقبل، وقال: «لا شك أنها مواجهة صعبة أمام فريق مميز يتطلع إلى الصدارة»، مهنئاً النادي اللبناني بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المحلي. من جهته، أكد السوري إسراء حموية لاعب القادسية أهمية مباراة اليوم التي وصفها بـ «مباراة حياة أو موت». لافتاً إلى أن اللاعبين جاهزون للمباراة ومصممون على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة