محلية

طالب الروماني إيوين مارين لاعبي القادسية بأن يدافعوا عن شعار النادي وأن يُظهروا الصورة الحقيقة للقادسية أمام العهد اللبناني. وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة إن الفريق يعاني من مشاكل بسبب غياب أكثر من عنصر مهم «لكننا نملك الحلول، ونثق في كل اللاعبين الموجودين في القائمة».

ولفت إلى مباراة اليوم ستكون حاسمة في الصراع على صدارة المجموعة، متوقعاً أن يتأهل الفائز فيها إلى الدور المقبل، وقال: «لا شك أنها مواجهة صعبة أمام فريق مميز يتطلع إلى الصدارة»، مهنئاً النادي اللبناني بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المحلي. من جهته، أكد السوري إسراء حموية لاعب القادسية أهمية مباراة اليوم التي وصفها بـ «مباراة حياة أو موت». لافتاً إلى أن اللاعبين جاهزون للمباراة ومصممون على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة.