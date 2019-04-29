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مرمر: التعادل يرضينا

راشد خلف
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الإثنين 29 أبريل 2019

قال مدرب العهد اللبناني باسم مرمر إن الخروج بنقطة أمام القادسية في مباراة اليوم سيكون «نتيجة مرضية»، مؤكداً أن الأندية الكويتية تراجعت قليلاً بسبب الإيقاف الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى الفريق سيدخل المباراة باحثاً عن الفوز لكن التعادل لن يكون شيئاً، خصوصاً أن العهد تنتظره مباراة أخيرة أمام المالكية، مؤكداً أن مهمة الفريق صعبة أمام القادسية الليلة.
ولفت مرمر إلى أن العهد يعيش حالة من الاستقرار بعد أن توج بلقب الدوري وتفرغ تماماً للمسابقة القارية بعكس القادسية القادم من خسارة نهائي كأس الأمير والذي يمتلك أملاً ضئيلاً في الدوري. بدوره، أكد لاعب العهد هيثم فاعور إن مباراة الليلة مفصلية في الصراع على الصدارة، وأن اللاعبين يملكون الحافز للفوز والخروج بنتيجة إيجابية.


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