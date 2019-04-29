محلية

ضرب السالمية موعداً مع الكويت في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة اليد بعد تغلبه على الفحيحيل 29-20 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن ربع نهائي البطولة، كما أكتسح الكويت نظيره الشباب 37-19 في الدور ذاته أول من امس أيضاً. ويلتقي في الدور نصف النهائي غدا العربي مع النصر، والكويت مع السالمية.

وقدم السالمية عرضاً قوياً توجه بفوز مستحق على الفحيحيل حيث يسعى السماوي إلى تعويض الاداء المتواضع الذي قدمه في بطولة الدوري الممتاز حيث جاء الفريق في المركز الأخير.

من جهته لم يجد الأبيض أي صعوبة في الاستمرار بتعزيز رقمه القياسي بعدد الفوز في البطولات المحلية بعد تحقيق انتصار سهل على الشباب.

وشارك الكويت مباشرة في ربع النهائي على اعتبار انه حامل لقب بطولة الموسم الماضي. يذكر ان الكويت حاز لقب البطولة في المواسم الستة الاخيرة بعد ان فرض نفسه بطلا للعبة اذ لم يتمكن اي فريق من هزيمته خلال ست سنوات منذ اخر خسارة له في 16 مايو 2013.

واقيمت بطولة كأس الاتحاد في السابق 50 مرة حاز لقبها النادي العربي 10 مرات والكويت وكاظمة والسالمية ثماني مرات والقادسية سبع مرات بينما احرزها خيطان اربع مرات والفحيحيل ثلاث مرات والصليبيخات مرتين.

