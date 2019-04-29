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حقق منتخب التنس نتائج ايجابية في ختام منافسات بطولة الخليج (لفئة السن العام وفئة الناشئين تحت 16 عاما والاشبال تحت 12 عاما) اول من امس،ونظمها الاتحاد القطري للعبة بالتعاون مع اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون واستمرت اربعة ايام.

واستطاع منتخب الكويت «فئة السن العام» المكون من عيسى قبازرد وعلي الشطي وبدر عبدالعزيز من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته من نظيره القطري في المباراة النهائية بنتيجة 0 3، فيما جاء المنتخب العماني ثالثا. وفي منافسات «تحت 16 سنة» حقق المنتخب الكويتي المكون من طلال عبدالعزيز ويوسف مجدلي وحسين الشطي ومحمد الشطي وعبدالرزاق عبدال المركز الثالث والميدالية البرونزية فيما جاء المنتخب القطري بالمركز الاول والمنتخب العماني ثالثا.

وفي منافسات «تحت 12 سنة» احرز المنتخب الكويتي المكون من محمد العوضي ويوسف اللنقاوي المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته من نظيره القطري في المباراة النهائية بنتيجة 1- 2 ، فيما جاء المنتخب العماني ثالثا.

وعبر مدير المنتخبات عبدالرضا الشطي عن سعادته بهذه المشاركة الخليجية وتحقيق الاستفادة للاعبين من خلال الاحتكاك والمنافسة القوية.واعرب الشطي عن رضاه لما قدمه لاعبو المنتخب في هذه البطولة مبينا ان الاتحاد اعطى الفرصة للاعبين الناشئين للمشاركة في منافسات السن العام والاحتكاك مع لاعبين اكبر سنا وحققوا نتائج ايجابية. واضاف ان المنتخب شارك في منافسات «تحت 16 سنة» بلاعبين تحت 14 سنة لتطبيق خطة الاتحاد في الاستفادة من الاحتكاك والمنافسة والاستعداد للبطولة العربية المقبلة. واشاد بدعم رئيس الاتحاد الشيخ احمد الجابر للمنتخب من خلال اتصاله الدائم باللاعبين والوفد المشارك وتشجيعه المستمر وتسخير كافة الامكانيات وتسهيل اجراءات المشاركة الكويتية في هذه البطولة.واشار الى الدور الكبير الذي بذله الجهازان الاداري والفني للمنتخب برئاسة رئيس الوفد علي الديحاني والمدربين محمد الغريب وعبدالله مقدس في تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا ورفع معنوياتهم خلال ايام البطولة.

