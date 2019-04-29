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طمأن متسابق الراليات صلاح بن عيدان أهله وذويه ومحبيه على حالته الصحية عبر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو مستلقياً على سرير طبي في المستشفى العسكري بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك اثر تعرضه اول من امس لحادثة خُروج اطار من مكانه بعد ارتطامه بصخرة كبيرة، أثناء مشاركته في رالي الاردن الدولي 2019، الجولة الثانية من بطولة الشرق الاوسط للراليات، ما استدعى نقله الى المُستشفى ليخضع لمُعاينة وفُحوص طبية بعدما عانى من آلام في الظهر وكدمات في الصدر جرّاء قوة الصدمة. و«النهار» تتمنى الشفاء العاجل للمتسابق بن عيدان وان يعود الى وطنه والى ميادين سباقات السيارات وهو متمتع بموفور الصحة والعافية.

من جانبه، حقق المتسابق مشاري الظفيري ومساعده القطري ناصر الكواري المركز الأول في رالي الاردن الدولي 2019.

وقال الظفيري ان هذه الجولة شهدت منافسة حادة بين 20 مشاركا من نخبة متسابقي الراليات في العالم وانه استطاع الفوز بفضل التركيز العالي ليبتعد بصدارة المجموعة.

وأفاد الظفيري أن السباق تكون من 21 مرحلة سرعة على مدى يومي الجمعة والسبت بطول 243 كيلومتراً وانه حرص على تقديم افضل ما لديه في هذه البطولة التي يطمح الى تحقيق الفوز بها للمرة الخامسة حيث يملك الظفيري في رصيده أربعة ألقاب لبطولة الشرق الاوسط للراليات. واوضح ان هذا هو الفوز الثالث على التوالي برالي الأردن مبينا ان البطولة استمرت على مدى ثلاثة أيام من 25 الى 27 من أبريل الجاري.

على صعيد متصل أشاد الظفيري بالدعم الكبير الذي حظي به من قبل نادي باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات النارية والهيئة العامة للرياضة اللذين كانا ولا يزالان أحد أهم أسباب مواصلته تقديم أفضل المستويات.

