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واصل ابطال منتخب الكراتيه تألقهم في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي اختتمت أمس في ماليزيا، وحققوا ثلاث ميداليات ملونة عبر سلطان المطيري الذي حقق «ذهبية» كومتيه وزن تحت 55 كغ و احمد الهندال الذي نال فضية «كومتيه» وزن تحت 84 كغ ويوسف العتيبي الذي احرز برونزية كومتيه وزن فوق 84 كغ، لترتفع حصيلة المنتخب الى 5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتان). فيما يعود وفد المنتخب في 10:45 مساء اليوم.

من جانب آخر هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس أبطال الكويت في رياضتي الكراتيه وألعاب القوى بتحقيقهم ثلاث ميداليات ذهبيه وفضية وبرونزية.

وأشاد الوزير الجبري في تصريح لـ«كونا» بانجازات الرياضيين المتوجين بالميداليات في بطولتي الكراتيه المقامة في ماليزيا وبطولة العاب القوى المقامة في قطر. ورأى ان هذه الميداليات تعد فخرا للرياضة الكويتية وتضاف للانجازات التي دائما يحققها الكويتيون بالمحافل القارية مبينا ان اللاعبين اظهروا صورة مشرقة عن الرياضية الكويتية وكانوا على قدر الطموح واستطاعوا فرض أنفسهم والصعود على منصات التتويج لما بذلوه من مستوى عال وشراسة في المنافسة على الميداليات.

واعرب عن تمنياته بان يواصل هؤلاء الابطال طريق الانجازات وان يحافظوا على مستواهم وان يعملوا بجد لتحسين مهاراتهم لحصد العديد من الميداليات والألقاب في المستقبل. يذكر ان منتخب الكراتيه حقق ميدالية ذهبية واخرى برونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب بفئة 21 سنة المقامة في ماليزيا وحقق اللاعب ضاري الديكان الميدالية الذهبية بعد مشاركته في فئة فردي كاتا للشباب فيما حقق اللاعب محمد العتيبي الميدالية البرونزية في فئة كوميتيه وزن تحت 55 كغ. وفي ألعاب القوى تمكن العداء يعقوب اليوحة من تحقيق الميدالية الفضيه لمنتخب الكويت في البطولة المقامة في قطر في سباق 110 أمتار حواجز حيث قطع مسافة السباق بفترة زمنية 13?35 ثانية.

