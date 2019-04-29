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تحسم اليوم الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكراتيه منصب الرئاسة في 05:30 مساء خلال التصويت لانتخاب رئيس الاتحاد الذي يتنافس عليه مرشح القادسية عماد بهبهاني ومرشح الكويت محمد جاسم الذي يبدو اقرب لنيل المنصب نظراً لاتفاق الأندية عليه خلال الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية.

وتمت تزكية بقية المناصب التنفيذية على النحو التالي، نائب الرئيس احمد بن يوسف (اليرموك)، أمين السر مشعل الركاكة (التضامن)، أمين الصندوق نايف الحربي (الصليبخات)، أمين السر المساعد عيسى الجيماز (القادسية)، أمين الصندوق المساعد خالد العدواني (النصر)، والاعضاء مشعل الشمري (الجهراء)، عبدالعزيز البلوشي (الشباب)، عبدالعزيز الشولي (العربي)، محسن محمد (الساحل). يذكر أن مجلس الادارة يتكون من 11 عضواً حيث تم ترشح عشرة مرشحين لعضوية المجلس بينما تقدم عماد بهبهاني لمنصب الرئاسة فقط ما يعني أن المجلس سيكون ناقصا عضوا ما يستوجب اجراء انتخابات تكميلية. وتتكون الجميعة العمومية من 12 نادياً حيث لم يترشح أحد من نادي السالمية.

