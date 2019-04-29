دوليه

تأهل الاتحاد الى نهائي كأس ملك السعودية للعام الثاني تواليا ولحق بالتعاون بفوزه المثير على النصر 4-2 بعد التمديد اول من امس في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وأمام نحو 43 ألف متفرج. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وتقدم الاتحاد بهدفين للصربي الكسندر بريوفيتش (44) وفهد المولد (60)، ورد النصر بهدفين للمغربي عبدالرزاق حمدالله (66 و89 من ركلة جزاء)، قبل أن تعود الكلمة في الشوطين الاضافيين للاتحاد الذي سجل هدفين عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (95 و106).

وسيواجه الاتحاد في النهائي المقرر في الثاني من مايو المقبل، التعاون الذي حجز بطاقته الجمعة بفوز تاريخي على الهلال بخماسية نظيفة.

وكان النصر الأخطر في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عندما انفرد النيجيري احمد موسى ولعب الكرة بجوار القائم (4).ولاحت فرصة للاتحاد عندما انطلق بريوفيتش خلف كرة طويلة وواجه المرمى ولكن عمر هوساوي تدخل في الوقت المناسب وأبعدها (19)، ومرر حمدالله كرة على طبق من ذهب لموسى تباطأ في تسديدها داخل المرمى (22).

ونجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عندما تخلص بريوفيتش من رقابة هوساوي وتابع كرة عرضية داخل مرمى الحارس الأسترالي براد جونز (44). واندفع النصر نحو الهجوم في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، وكاد هوساوي يفعلها بضربة رأسية مرت بجانب القائم (55)، لكن الاتحاد أضاف هدفه الثاني عندما خطف المولد الكرة وتجاوز الحارس جونز ولعبها داخل المرمى (60).

وسدد حمدالله كرة بجوار القائم (63) قبل أن ينجح في هز الشباك عندما خطف الكرة من أمام سعود عبد الحميد وسددها قوية على يسار فواز القرني (66).

وحصل النصر على ركلة جزاء انبرى لها حمدالله بقوة على يمين القرني (89).وتقدم الاتحاد مجددا مطلع الشوط الاضافي الأول عندما انطلق رومارينيو من العمق ولعب الكرة العرضية داخل المرمى (95)، قبل أن يوجه الضربة القاضية للنصر بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (106).

