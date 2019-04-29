دوليه

انتزع الترجي التونسي حامل اللقب فوزا صعبا من ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1 - 0 اول من امس على الملعب الأولمبي في رادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا.وسجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ويلتقي الفريقان ايابا السبت المقبل في لوبومباشي.وهو الفوز السادس تواليا للترجي في المسابقة، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم. في المقابل، خسر مازيمبي للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة.

وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 0-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1- 0 ايابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي المصري.

والتقى الفريقان في الدور النهائي لنسخة 2010 عندما فاز مازيمبي 2- 0 ذهابا على أرضه وفرض التعادل 1-1 ايابا في تونس.

ولعب الترجي بحذر في الشوط الأول ووجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع مازيمبي الذي كان منظما بشكل جيد من الناحية الدفاعية فغابت الفرص الحقيقية على المرميين.

وتحسن أداء الترجي في الشوط الثاني وترجمه الى هدف مبكر قبل أن تسنح له فرص أخرى أهدرها مهاجموه الذين فشلوا أيضا في استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد المدافع كيباسو تشونغو لتلقيه الانذار الثاني في الدقيقة 72.

