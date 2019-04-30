وطن النهار

استقبلت مدينة الإسماعيلية احدى محافظات جمهورية مصر العربية بناسها وجمالها يوم السبت 20 ابريل نجوم العمل الاجتماعي والإنساني والخدمي في مصر والوطن العربي لحضور «مهرجان الإسماعيلية لتكريم المبدعين» والذي تم خلاله تتويج الأستاذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي بالدكتوراه الفخرية من جامعة ديلاور الأميركية، ومنحه درع التميز من اكاديمية الألسن الراعي الرسمي للمهرجان تحت إشراف د. ايمن سلامة رئيس الاكاديمية، وبحضور معلمين ومعلمات وصيادلة واطباء وشخصيات عامة ورؤساء جمعيات أهلية، وعدد كبير من طلبة وطالبات الاكاديمية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي إن تكريمي ومنحي الدكتواره الفخرية هو في واقع الأمر تكريم لآلاف الشخصيات التي عملت ليل نهار لصالح العمل الإنساني والتطوعي في الكويت ومنطقة الخليج كافة، وتعزيزاً لجهوده ليكون منارة مشعة وخيِّرة للبشرية.

وأوضح البغلي ان هذا التتويج لم يأت من فراغ بل هناك جنود مجهولون ممثلين باللجنة العليا لجائزة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن وجميع العاملين في اللجنة، مشيرا الى ان مهمة القيام بالعمل الإنساني والتطوعي هو تكليف يُسعد الإنسان بالقيام به، ويعتبر مسؤولية في حمل العمل الانساني على اكتافي ورعايتي لجائزة الابن البار تأتي من ايماني بمشروع الشراكة الاجتماعية التي لايخفي على احد دورها في المجتمع وان أهمية استمرار المجتمع في غرس محبة الأعمال الإنسانية في نفوس الجيل الحالي.

وقال البغلي ان التتويج نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي بدأناه منذ عام 2007م واستمر لمدة اكثر من 10 سنوات على التوالي في رعاية جائزة البغلي للابن البار لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المجتمع وعلى الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه جائزة البغلي للابن البار في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة بر الوالدين، وانتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وخير دليل على نجاحها.

ان الكويت وأهلها جبلوا منذ القدم على التكافل والتراحم من خلال تعزيز العمل التطوعي والإنساني على مر الأزمان وتحت جميع الظروف ما جعل هيئة الأمم المتحدة تمنح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - لقب قائد العمل الإنساني واختيار الكويت مركزاً للعمل الإنساني الأمر الذي نفخر به ونعتز بترجمته من خلال عملنا الخيري والتطوعي والإنساني في مختلف المجالات.

واكد البغلي ان هذا الاختيار يضيف لنا مسؤولية جديدة للعمل جنباً إلى جنب مع زملائنا وأبنائنا في كل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية لتطوير العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وتعزيزه.

وقال البغلي ان اللسان عاجزولغة الكلام توقفت عندي في تلك اللحظة لتعبير شعوري وتقديم الشكر والامتنان للقائمين على مهرجان الإسماعيلية لتكريم المبدعينوايضا لمؤسسة المجزين العرب والعامين على هذه المؤسسة التي تعمل من اجل تشجيع المؤسسات الحكومية والاهلية في العمل الإنساني والاجتماعي على اختياري بمنحي الدكتواره الفخرية من جامعة ديلاور الأميركية وان هذا الاختيار وسام اعتز فيه ويضاعف جهدي قفي تقديم ما هو افضل لصالح العمل الانساني والتطوعي.

هذا وعرض خلال المهرجان اهم المشروعات والبرامج والمبادرات المتميزة وأتت في مقدمتها اعمال ومشاريع وانشطة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في وجود مؤسس المبرة العم إبراهيم البغلي، وقد نالت أعمال وإنجازات مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار اعجاب جميع الحضور، كما عرض المهرجان فيلماً قصيراً من انتاج مؤسسة المنجزين العرب تحية وتقديراً لرئيسها الفخري العم ابراهيم طاهر البغلي وتضمن الفيلم مسيرة حياة العم ابراهيم طاهر البغلي.، وقد كشف الفيلم التسجيلي عن الدور البارز للعم ابراهيم طاهر البغلي في تشجيع الأبناء على بر الوالدين ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي، وحرصه على توفير كافة الرعاية والدعم لكبار السن والعمل على حفظ كرامتهم وتوفير سبل الراحة والطمأنينة والامان لديهم.

وفي كلمته أمام الحضور أشاد اللواء سامح لطفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب بالعطاء الانساني لدولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، وكيف أصبحت باعتراف الأمم المتحدة في عهد فخامته مركزا انسانيا عالميا مشيرا إلى أن الشيخ صباح الأحمد هو قائد وقدوة لكل معطاء في حقل العمل الإنساني والاجتماعي ورعاية كبار السن والمرضى والأرامل والأعمال الإنسانية عموما .

وأضاف لطفي قائلا للكويت دور بارز وواضح في مجال العمل الاغاثي والإنساني نعرفه ونقدره ونفتخر به كعرب أمام العالم وهو ما انعكس اثره على المؤسسات الكويتية وابرزها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين برئاسة الأستاذ إبراهيم البغلي الذي نعتز كونه رئيسا فخريا للمنجزين العرب، والذي أيضا تميز بمشروع متفرد للابن البار يتضمن جائزة أصبحت الأشهر في دولة الكويت خاصة بين ابنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، والذين ندعو الله أن يصبحوا جميعا بررة بوالديهم وأسرهم ووطنهم، وناشد لطفي مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بضرورة وأهمية تعميم مشروع الابن البار على مستوى العالم العربي، لافتا إلى أن انطلاق المشروع في مصر أصبح مطلباً ملحاً، وقد نال هذا المطلب اعجاب الحضور مطالبين العم ابراهيم البغلي بالاستجابة، واختتم رئيس المنجزين العرب كلمته بتهنئة راعي جائزة البغلي الابن البار بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلاور الأميركية. من جانبه أكد د.ايمن سلامة رئيس اكاديمية الألسن ان مهرجان الإسماعيلية للمبدعين هذا العام يختلف بوجود قامات عربية موجها التحية للعم ابراهيم البغلي، ود. طلال الرشيد رئيس جمعية اصدقاء البيئة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد العجلاني سفير النوايا الحسنة، مثمنا الجهود التي تقوم بها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين قائلا « لي تقليد اقوم به كل عام في المهرجان ويتضمن تقبيل يد أمي أمام الجميع وبعدها اكرمها لعلي اكون ابنا بارا بها، والآن سوف أقبل يد أمي ولكن أدعو السيد ابراهيم طاهر البغلي ليشاركني تكريمها فهذا التكريم يسعدني ويشرفني ويزيد من بركة المهرجان ونجاحه عاما بعد عام، وأعلن رئيس الاكاديمية ووكيل جامعة ديلاور الأميركية تتويج العم ابراهيم طاهر البغلي بالدكتوراه الفخرية من الجامعة، ومنحه درع اكاديمية الألسن للتميز، وبعد انتهاء فعاليات أعمال المهرجان، تجمع عدد كبير من طلاب وطالبات الأكاديمية لالتقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة الابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي.

