وطن النهار

لكل منّا برنامج خاص يطبقه خلال شهر رمضان المبارك وهو مغاير على ما كان عليه قبل حلول هذا الشهر، حيث يتغير البرنامج جذرياً بدءًا من وقت النوم والاستيقاظ مروراً بوجبات الطعام وأخيراً في الخروج من المنزل والالتقاء بالأصدقاء وغيرها من الأعمال، لكن هناك فئة من المجتمع برنامجها لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، هم كبار السن الذين يعيشون يومهم في رمضان كأي يوم عادي، إلاّ أن الفرق هو في الصيام والإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبالعودة إلى الماضي القريب نجد أن هؤلاء كانت لهم طريقتهم الخاصة في قضاء نهار رمضان ولياليه على شكل مغاير لما عليه جيل اليوم، لذا تجد كثيراً منهم يحن إلى تلك الأيام الخوالي الجميلة التي يستقبلون بها أيام هذا الشهر الكريم ويقضون فيها أجمل الأوقات.

فيما مضى لم يكن الطعام متوفراً كما في أيامنا هذه وعلى سبيل المثال، فقد كانت وجبة السحور في تلك الأيام عبارة عن «مريس»، وهو قطع من «الأقط» تذاب في ماء ومن ثم يضاف إليها السكر، وإن لم يوجد فيضاف إليه «دبس» التمر، أو الماء ممزوجاً بالتمر، حيث يتم التهامه قبيل الفجر كطعام للسحور ومن ثم الإمساك على ماء، وتُعد «وجبة المريس» وجبة تقطع الظمأ خلال النهار بما تحويه من سكريات تمد الجسد بالطاقة طوال ساعات الصوم الطويلة، خاصةً في فصل الصيف، والقليل هم من يسعفهم الحال ويكون لديهم فضل من طعام كالقليل من «الجريش» أو «القرصان» أو «المرقوق» فيتناولون منه ما تيسر ويعقدون الصوم بشرب الماء.

بعد السحور وأداء صلاة الفجر يخلد كبار السن إلى النوم قليلاً إلى وقت الضحى، ومن ثم ينطلقون إلى أعمالهم حتى وقت صلاة الظهر، وفي فصل الصيف تتضاعف المعاناة من شدة الحرارة والظمأ مما يجعلهم يلجؤون الى التبريد على أنفسهم، وذلك بسكب الماء على رؤوسهم وملابسهم من أجل جلب البرودة وتخفيف الحر، ومنهم من يلقي نفسه من شدة التعب والإعياء والظمأ في حرارة الشمس الواهجة وبعد أداء صلاة الظهر يخلدون إلى «قيلولة» بسيطة ومن ثم يذهبون لأداء صلاة العصر ويجلسون في المسجد قليلاً لتلاوة القرآن والذكر، ومن ثم يغادرون إلى مجلسهم في السوق حتى غروب الشمس، حيث يشترون ما يلزمهم ليعودوا إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار التي هي عبارة عن حبات من التمر والماء فقط ومن ثم يذهبون إلى أداء صلاة المغرب، ومن ثم يتناولون طعام العشاء والذي هو عبارة عن أكلة شعبية «الجريش» و«القرصان» أو «المرق»، الذي به قطع من الخضار، وقليل من الناس يكون في عشائه قطع من اللحم، خاصةً اذا كان من الموسرين، وأخيراً يتوجهون إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح ليعودوا إلى المنزل للخلود إلى النوم حتى قبيل الفجر بقليل ليقوموا إلى تناول السحور ومن ثم الإمساك، ليبدأو يوماً جديداً من الشقاء طوال النهار في مكابدة أعمالهم في وسط ذلك الحر الشديد.

وودّع كبار السن في عصرنا الحاضر المعاناة التي كانوا يقاسونها في شهر رمضان فيما مضى بعد أن من الله علينا برغد العيش وصار الناس يعرفون الكهرباء التي باتت لا غنى عنها في كل بيت، فانتشرت أجهزة التكييف وأولها المكيف الصحراوي الذي جعل من الصوم متعة حقيقية، حيث بات المرء ينام في مكان بارد ينسيه حر الصيف ولا يجعله يشعر بالعطش، كما ودّع كبار السن خاصةً الأعمال البدنية الشاقة والتي تستنزف القوى في نهار رمضان، خاصةً العمل تحت حر الشمس الشديد وذلك بالانخراط في الوظائف الحكومية التي باتت في مكاتب مغلقة ومكيفة ومريحة، وصارت ساعات العمل محددة بمعدل خمس ساعات يومياً، وشيئاً فشيئاً عرفت موائد الإفطار أصنافاً جديدة من الأطعمة لم تعرفها من قبل كـ «السمبوسة» و«اللقيمات» و«الشوربة» و«المعكرونة»، وأنواع الحلو كـ «الشعيرية» وبالكويتي البلاليط و«الجيلي» وغيرها، كما عرف الناس الترفيه وذلك بانطلاقة الإذاعة، ولازال الكثير من كبار السن رغم تعدد أصناف طعام سفرة الإفطار يكتفي بتناول حبات من التمر مع عدة فناجين قهوة، وبعضاً من الماء ومن ثم يذهب لأداء صلاة المغرب، ومن ثم يعود يكمل إفطاره بتناول الشوربة وطبق رئيسي من الأرز أو أحد الأكلات الشعبية فقط، ويمضي بقية ليله كالليالي المعتادة في أشهر السنة الأخرى تاركاً السهر لجيل الشباب ليصحو مبكراً كعادته، لكنه يبقى وحيداً لأن جل أهل البيت نيام من أثر السهر، خاصةً في أشهر الصيف بلياليه القصيرة التي يقضون جلها في تبادل الزيارات والسمر.

بهذه المناسبة السعيدة أتقدم الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - والى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الصباح - حفظه الله - والى رئيس واعضاء مجلس الأمة الموقر والى رئيس واعضاء مجلس الوزراء الموقر والى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل اعاده الله عليكم باليمن والبركات.

ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده وتقبل الله صيامكم وقيامكم.

