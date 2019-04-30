وطن النهار

اعلن رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي بأن جائزة البغلي للابن البار ستنظم مؤتمراً صحافياً للإعلان عن بدء فعاليات وأنشطة وبرامج ومسابقات جائزة البغلي للابن البار وأسماء الشخصيات من أبناء الكويت البررة لعام 2019م.

والذي سيعقده السيد إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس أدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار وبحضور السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة، والد كتورة سعاد علي الحمررئيس مجلس ادارة جمعية التصوير الفوتوغرافي ورئيس فريق تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيد عبد الرسول سلمان رئيس جمعية الفنون التشكيلة ورئيس اتحاد التشكلين العرب ورئيس فريق تحكيم مسابقة الفنون التشكيلة والسيد عبدالله الفليكاوي رئيس فريق تحكيم مسابقتي الشعر الفصيح والشعر الشعبي والسيد مشاري العبيد والسيدة باسمه العنزي رئيس فريق تحكيم مسابقة القصة القصيرة واعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الجائزة وعدد من الناشطين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والانسانية، وذلك في تمام الساعة (10) العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019م في الأوديتيريوم «المسرح» في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

