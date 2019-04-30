وطن النهار

بهذه المناسبة السعيدة الغالية يتقدم رئيس واعضاء مجلس ادارة مبرة طاهر البغلي للابن البار ورئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بأجمل التهاني والتبريكات الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - والى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الصباح - حفظه الله - والى رئيس واعضاء مجلس الأمة الموقر والى رئيس واعضاء مجلس الوزراء الموقر والى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطبية بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل اعاده الله عليكم باليمن والبركات.

ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده وتقبل الله صيامكم وقيامكم.

ومن يرغب في المشاركة في الصفحة من مواضيع تهم وتخدم بر الوالدين وكبار السن التواصل مع مشرف الصفحة خليل الخالدي: 99679770.

أو الحضور شخصيا في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2) ، ويمكن االمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter : albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

اهلا بالجميع

