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يزور الكويت هذه الايام المنتج والموزع الاماراتي محمد حسين وذلك من اجل التحضيرات النهائية لاطلاق الدورة الرمضانية التلفزيونية الجديدة، والتي تأتي حافلة بالانجازات الفنية الكبيرة كما جاء في تصريح خاص لمحمد حسين الذي أكد بان الدراما الخليجية ستكون حاضرة خلال شهر رمضان المبارك على «نتفليكس» والتي وصفها بأنها أهم منصة عالمية .

وقال محمد حسين : يزور الكويت هذه الايام فريق فني من «نتفليكس» جاء من لوس انجلوس من أجل تصوير البروموهات الخاصة بالاعمال التي تم اختيارها للعرض خلال شهر رمضان. والاعمال الجديدة هي مسلسل «ماذا لو؟» اخراج حسين دشتي ومسلسل «حضن الشوك» إخراج حمد البدري. وهذه الأعمال تمثل مرحلة متجددة من مسيرة وصناعة الانتاج الدرامي على المستوى الخليجي.

وأشار المنتج والموزع الاماراتي محمد حسين بان صناعة الدراما الخليجية هذا العام تشهد قفزات كبرى وعن الاعمال التي قام بتوزيعها قائلا :

من خلال «اكتف ميديا» تم توزيع عدد بارز من الأعمال الخليجية، وهي حسب التالي:

مسلسل «الديرفة» وسيعرض في قنوات الكويت ودبي وروتانا والشارقة ومنصات أخرى عالمية مثل «فيو كليب» و«تيللي». مسلسل «إفراج مشروط» سيعرض على قنوات الكويت و«إم بي سي» و«او اس ان» والبحرين وغيرها من المنصات العالمية. مسلسل «ماذا لو؟» سيعرض على قناة أبوظبي ونتفليكس. مسلسل «حضن الشوك» سيعرض على الكويت وروتانا ونتفليكس. مسلسل «سبع ابواب» سيعرض على منصة جوي وهي واحدة من أهم المنصات السعودية الجديدة والتي تمثل اضافة الى رصيد صناعة الفنون والترفيهة . وهناك عدد آخر من الاعمال التي يتم التحضير لتوزيعها لخارج الدورة الرمضانية . من بينها مسلسل « 25 دقيقة».

وعن أبرز الملاحظات حول صناعة الانتاج التلفزيوني قال محمد حسين : هنالك جيل من الشباب راحوا يسيطرون على صناعة الانتاج فعلى صعيد الانتاج هناك المنتج عبدالله بوشهري الذي يقدم هذا العام عملين كبيرين هما «الديرفة» و«إفراج مشروط» وايضا المنتج حسين دشتي من خلال مسلسل «ماذا لو؟» ولا يمكن تجاوز أسماء المخرجين الشباب ومنهم عيسى ذياب ومناف عبدال وحسين دشتي وحمد البدري. وهكذا الامر على مستوى حضور النجوم الشباب والذين يمثلون رصيداً اضافياً لهذه الصناعة ومن الأسماء التي أتوقع ان تحقق حضوراً لافتاً أشير الى اسماء علي الحسيني وعلي ششتري في «ماذا لو؟» وكم آخر من الوجوه الشابة بالاضافة الى تألق الكبار وحضورهم الرائع مثل الفنانين سعد الفرج ومحمد المنصور وأسمهان توفيق وخالد امين وفيصل العميري وعبدالرحمن العقل وغيرهم من اجيال الفنانين الخليجيين . وفي ختام تصريحه قال محمد حسين : إن حضور الدراما الخليجية على المنصة العالمية «نتفليكس» يمثل إنجازاً حقيقياً واضافة لرصيد الصناعة خصوصا ان هذه الاعمال سوف تترجم الى خمس لغات عالمية وهذا يعني دخول صناعة الانتاج الدرامي الخليجي الى العالمية خصوصاً أن هذه الأعمال تعرض حصرياً على «نتفليكس» في مجال العرض الرقمي.

