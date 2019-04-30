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كيارا احتفلت بالعيد الوطني لإيطاليا

شريف صالح
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الثلاثاء 30 أبريل 2019

بحضور السفير الإيطالي لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو وأحمد التتان مدير إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأعضاء الجالية في الكويت وعشاق موسيقى الجاز احتفلت المغنية الإيطالية وكاتبة الأغاني كيارا بانكالدي بالعيد الوطني لإيطاليا من خلال حفل كونشرتو الجاز والذي أقيم في مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وشارك كيارا عازفينِ على آلتي التشيللو والبيانو، حيث جاء أداؤهما في قمة الرهافة والإتقان.
اتسم الحفل بالنعومة والخفة والرومانسية، وجاء أداء كيارا ناعمًا، ومقنعًا، مع تلك النبرة الرنانة والمتأرجحة.
وتعتبر كيارا المولودة في بولونيا شمال إيطاليا، من أشهر مغنيات الجاز على مستوى العالم وشاركت في مهرجانات في فرنسا وألمانيا والنمسا وإنكلترا وبلغاريا واليابان. كما عبرت عن سعادتها بزيارة الكويت للمرة الأولى.
كما إنها حصلت على درجة الماجستير في موسيقى الجاز، وتجيد العزف على البيانو.
وتملك المغنية الإيطالية حضورًا لافتًا على خشبة المسرح، حيث اختارت للحفل مجموعة متنوعة من الأغاني، بعضها من ألبوماتها التي أصدرتها، والبعض الآخر من أعمال فنانين آخرين. ومن أبرز الأغاني التي قدمتها ونالت إعجاب الجمهور: I cried for you ، nothing but smiles ،Our time ،The distance between us ،exactly like you.


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