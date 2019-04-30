إضاءات

نفرح كثيرا حينما نقرأ بأن هذا المسلسل المحلي أو ذاك، استطاع أن يحقق مساحات أكبر من الانتشار تتجاوز حدود القنوات المحلية الرسمية أو الخاصة.

والقراءة الأولى لقوائم الأعمال الدرامية التلفزيونية، سواء تلك التي تم إنجازها بواسطة المنتج المنفذ أو الشراء المميز أو الإنتاج الخاص، نجد بأن أعمالاً معينة استطاع صناعها من منتجين وموزعين أن يحصدوا مساحات إيجابية من الانتشار، وذلك لجودة ومستوى المنتج الفني الذي يقدمونه.

وهنا بيت القصيد، حيث الجودة العالية في الانتاج، والتي تمثل مدخلا حقيقيا للانتشار، وهنا نشير الى عدد من المسلسلات التي تجاوز حضورها وانتشارها أربع أو خمس قنوات فضائية، وهو ما يعني حضوراً أكبر للدراما الكويتية وترسيخاً أعلى لنجومها ومبدعيها وصناعها.

وفي المقابل، أعرف بأن هنالك مسلسلات بالكاد حصلت على موقع قدم، بينما ظل البعض حبيس العلب.. لربما لما بعد الموسم الرمضاني.

ونعود للجانب الأهم، وهو حركة التوزيع التي تقترن بالجودة الإنتاجية، وهي جوانب تعمق الاشتغال الحقيقي على حرفيات الإنتاج الفني التلفزيوني، والذي بدونه تبدو المعادلة منقوصة.

قبيل شهر رمضان المبارك، نشير إلى مجموعة من الأعمال التي استطاعت أن تذهب بعيداً.. لأنها تعتمد على الاحترافية.. وهنا بيت القصيد.. ومن بين تلك الأعمال «الديرفة» و«إفراج مشروط» و«ماذا لو؟» و«دفعة القاهرة» وغيرها?.

وعلى المحبة نلتقي

