مال وأعمال

يخشى البعض من أن تشكل أسعار النفط المرتفعة والتي زادت بنسبة 33 في المئة هذا العام- عقبة أخرى أمام الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد تعهد واشنطن بخفض صادرات الخام الايرانية الى الصفر، بحسب تقرير لـبلومبرج.

وأشار تقرير نشرته أرقام أن ارتفاع الأسعار بفعل تزايد الطلب يعبر عن اقتصاد عالمي قوي، الا أن الصدمة الناتجة عن نقص الامدادات لها آثار سلبية، لكن على أي حال، ستتوقف السيناريوهات المحتملة على مدى استدامة هذه المستويات المرتفعة.

وسيكون الأثر متباينًا، فارتفاع الأسعار يضر بدخل الأسر وانفاقها وقد يؤدي الى تسارع التضخم باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، فان الصين معرضة للخطر، وكذلك العديد من دول أوروبا التي تعتمد على استيراد طاقتها من الخارج. وأشار التقرير الى أن هناك آثاراً موسمية أيضاً، فمع اقتراب الصيف في نصف الكرة الشمالي، يمكن للمستهلكين تبديل مصادر الطاقة وتقليص بعض استخداماتها.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي المتباطئ سيضر بالطلب، ما يضع ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وفيما يتعلق بدرجة استيعاب الاقتصاد العالمي لأسعار نفط تزيد على 100 دولار للبرميل، وأشار التقرير الى أن للتأثير سلبًا على النمو، يقول الاقتصاديون ان أسعار النفط يجب أن تستقر لفترة أعلى 100 دولار للبرميل، لكن ذلك يعتمد على قوة أو ضعف الدولار.

ولفت التقرير أن تحليلاً أجرته أكسفورد ايكونوميكس أن بلوغ خام برنت مستوى 100 دولار بنهاية العام الحالي، يعني أن الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيكون أقل بنحو 0.6 في المئة من التوقعات الحالية بنهاية 2020، مع ارتفاع التضخم بمعدل متوسط يبلغ 0.7 في المئة.

