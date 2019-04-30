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مال وأعمال

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هبوط جماعي للبورصة وسط مؤثرات سالبة


تراجعت البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، حيث انخفض المؤشر العام 0.24 في المئة، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.2 و0.33 في المئة على الترتيب.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعاً اليوم يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 1.7 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بنسبة 17.9 في المئة.
وقال محللون ان الأجواء السلبية المُحيطة بالمنطقة لها تداعيات مباشرة على أداء البورصة في تلك الأيام.
وجاء سهم المنتجعات على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 34.28 في المئة، فيما تصدر سهم الأنظمة القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 17.9 في المئة.
وارتفعت سيولة البورصة 20.8 في المئة الى 18.09 مليون دينار مقابل 14.97 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 8.4 في المئة الى 84.88 مليون سهم مقابل 92.66 مليون سهم. وحقق سهم بيتك أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.57 مليون دينار متراجعاً 1.05 في المئة، فيما تصدر سهم السلام نشاط الكميات بتداول نحو 10 ملايين سهم متراجعاً 2.34 في المئة.


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