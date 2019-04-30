مال وأعمال

علقت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات على قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة الصادر بالأمس والذي نص على حذف الشركة من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة سنتين.

وقالت المشتركة في بيان للبورصة، انها تود طمأنة المساهمين بخصوص ما سبق موضحة أن الشركة لديها خطة استراتيجية لتخفيف الآثار الناجمة عن هذا القرار.

وأوضحت أن الشركة لديها مشاريع وأعمال جارية داخل وخارج الكويت وتبلغ قيمة الأعمال المُتبقية الجاري تنفيذها في السنوات القادمة من هذه العقود في كل من دولة الكويت وأبوظبي والبحرين وعُمان وقطر حوالي 383 مليون دينار.

وبينت أن الشركات التابعة للمجموعة لديها نشاط في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ولا يزال مُستمراً.

وأكدت المشتركة لمساهميها أن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بداية شهر نوفبمر 2018، قد أصابت معظم طرق الكويت، موضحة بأن الشركة ليس لديها أي مشروع فيه تطاير حصى وهذا ما أكدته الكتب الصادرة من الهيئة العامة للطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وذكرت المشتركة أن قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أجحف بحقوق الشركة وخالف أحكام القانون من وجهة نظر المجموعة، موضحة بأنها ستتقدم بالتظلم أمام لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف الغاء ذلك القرار المُتظلم منه، بغية احقاق الحق ورفع الظلم عن الشركة.

