مال وأعمال

بروكسل (رويترز) - تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي الى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في أبريل مع تنامي تشاؤم المديرين في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة. وقالت المفوضية الأوروبية ان الثقة تراجعت الى 104 نقاط في أبريل من 105.6 في مارس، مسجلة أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2016. يقدم المسح دليلا جديدا على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا في مطلع 2019 بعد نمو متواضع بلغ 0.2 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في الربعين الثالث والرابع من 2018.

