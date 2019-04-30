مال وأعمال

سجل بنك الخليج صافي ربح بلغ 11.8 مليون دينار. في الربع الأول من سنة 2019، بزيادة نسبتها 9% عن نفس الفترة من سنة 2018. وشهد العائد على الأصول للبنك تحسناً من 0.77% في الربع الأول من سنة 2018 إلى 0.81%، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 7.4% إلى 7.7%.

ومقارنةً بتاريخ 31 مارس 2018، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.3% إلى 5.8 مليارات دينار، كما ارتفعت القروض والسلف إلى العملاء بنسبة 1.8% إلى 3.9 مليارات دينار، وحققت ودائع العملاء نمواً بواقع 1.1% لتبلغ 3.6 مليارات دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 4.8% إلى 614 مليون دينار.

وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساس بانخفاض المخصصات بمبلغ 8.0 ملايين دينار، والذي قوبل بانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 1.8 مليون دينار، وارتفاع كلفة الموظفين بمقدار 1.8 مليون دينار، وارتفاع مصروفات الاستهلاك بمقدار 0.8 مليون دينار، والمخصص البالغ 2.8 مليون دينار. والمتعلق بالخلل التقني الذي تعرض له البنك، والذي سبق وأن تم الإفصاح عنه.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «يسرني أن أعلن أن البنك بدأ العام بصورة إيجابية، محققاً زيادةً بنسبة 9% في صافي الربح للربع الأول من السنة، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية. كما يسعدني إبلاغ مستثمرينا بإدراج أسهم بنك الخليج ضمن مؤشر فوتسي-راسل للأسواق الناشئة عقب المراجعة السنوية للمؤشر، والتي تمت خلال شهر مارس. وسيؤدي ذلك الإدراج إلى استقطاب المزيد من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يفضي إلى دعم التداولات في أسهم بنك الخليج وزيادة قدرة أسهم البنك على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين».

وقال الغانم: «لقد عقدنا العزم هذا العام على مواصلة اهتمامنا البالغ بالمساهمة في التنمية المستدامة، وذلك بدعم المبادرات التي تركز على الشباب والصحة والبيئة»، وقد أولى بنك الخليج اهتماماً كبيراً بالحفاظ على البيئة كعنصر أساسي في النجاح، مع مواصلة أداء دوره الفعال من خلال مبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية. فقد جاءت مساهمة البنك في «سوق قوت» لتلقي الضوء على اهتمام البنك بالبيئة من خلال استضافة ورشة عمل فريدة من نوعها تتعلق بزراعة النباتات. كما قام بنك الخليج بإعداد محطة خارجية مبتكرة لتشجيع عمليات إعادة التدوير. كما شارك بنك الخليج في فعالية «ساعة الأرض العالمية»، التي تهتم بظاهرة التغير المناخي، وذلك بإطفاء جميع الأضواء غير الضرورية في مبنى مركزه الرئيسي والعديد من فروعه.

شكر وتقدير

واختتم الغانم حديثه قائلاً: «أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذه النتائج، كما أتقدم بجزيل الشكر وعميق التقدير إلى مساهمينا الأعزاء وبنك الكويت المركزي على دعمهمم المستمر. وأخص بالشكر عملاءنا الكرام على ولائهم، مؤكداً لهم التزام بنك الخليج المتواصل بوضعهم في جوهر كل ما نقوم به من أعمال».

