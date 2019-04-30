مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» أسماء الفائزين في السحب الشهري السابع لحملة حساب الراتب، التي تعد الأكبر في الكويت، وهم كل من: فيصل حمود الحسيني، سعد سعود العبيدي، نواف يوسف الجديد، عذاري محمد الدماك ومحمد ياسين جراغ.

وقد أطلق «KIB» هذه الحملة لمكافأة عملاء حساب الراتب الكويتيين بمجرد تحويل راتبهم إلى البنك بجوائز قيّمة تلبي احتياجاتهم الخاصة وأسلوب حياتهم. وتتمثل هذه الجوائز بفرصة الفوز ربع سنوي بجائزة نقدية لتحمل تكاليف الدراسة أو السفر أو الإيجار أو أقساط السيارة لمدة 5 سنوات، إلى جانب فرصة الفوز بنصف راتب شهرياً لغاية 500 دينار، فضلاً عن الحصول على جائزة فورية بقيمة 200 دينار أو قرض حسن لغاية 5,000 دينار.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «إن «KIB يحرص دائماً على تقديم مكافآت لا مثيل لها لعملائه من خلال ابتكار حملات ترويجية جديدة تقدم لهم خصائص قيّمة ومزايا متكاملة. وإن حملات حساب الراتب التي يطلقها البنك صممت لتواكب احتياجات العملاء وتكاليف حياتهم خاصة مع تحوّل استراتيجية «KIB» الجديدة إلى أن يكون شريك لأفراد المجتمع في مختلف جوانب الحياة».

وذكر توفيقي أن حساب الراتب من «KIB» يتمتع بالكثير من المزايا الإضافية التي تلبي مختلف احتياجات العميل، ومنها إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

مشيراً إلى أن «KIB» يسعى دائماً لمنح عملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت ومكان، ومنها خدمة مركز الاتصال الهاتفية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط على مدار الساعة مع ميزة الاتصال المرئي، الخدمة المصرفية الجديدة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، إلى جانب خدمة USSD التفاعلية للاستعلام عن الرصيد والتحويل من دون إنترنت، وخدمة السحب الآلي من غير بطاقة.

وأضاف توفيقي أنه يمكن للجمهور التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها «KIB» من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kib.com.kw أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة حساب «KIB» على وسائل التواصل الاجتماعي (KIBpage@).

