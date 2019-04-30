مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن خدمة غرفة المحادثة المرئية والنصية، فى فرع الأفنيوز في المرحلة الرابعة والتي تتيح لعملاء البنك مساحة من الخصوصية للتحدث المباشر صوتياً أو عن طريق الفيديو مع موظفي خدمة العملاء بالبنك، والحصول على التوجيه المناسب بشأن أي استفسارات أو احتياجات للعميل.

وعن خدمة غرفة المحادثة المرئية والنصية أفاد رانجان سن مديرعام الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد: سوف تتيح خدمة غرفة المحادثة المرئية والنصية المقدمة لعملاء البنك الأهلي المتحد فى فرع الأفنيوز إمكانية الاستفسار عن أي من المنتجات والخدمات والحملات.

وأوضحت هدى المدني مدير عام التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية البديلة بالبنك الأهلي المتحد: تأتي هذه الخدمة فى إطار تطوير فرع البنك الأهلي المتحد بالأفنيوز والذى تم افتتاحه اخيرا حيث ان هذا الفرع يتميز بكونه واحدًا من أكثر الفروع تقدمًا في المنطقة، بموقعه الاستراتيجي وتصميمه الراقي المستقبلي وذلك بطريقة تسمح بإضافة تكنولوجيا جديدة خلال الأشهر والسنوات القادمة، كما يوفر للعملاء تجربة مصرفية إلكترونية فورية من خلال مجموعة واسعة من الحلول المالية والخدمات المصرفية الذاتية المبتكرة التى ستوفّر للعملاء متسعاً من الوقت في جو من الخصوصية والراحة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الفرع على تمكين عملاء البنك من التحكم بمعاملاتهم المصرفية باستخدام أحدث أجهزة الصراف الآلي والكبائن، مع الاستفادة أيضًا من توافر ممثلي خدمة العملاء فى الفرع.

وأضافت المدني: أن هذه الخدمة سيتبعها الكثير من الخدمات وذلك ضمن إطار خطتنا للتحول الرقمي والتى تهدف إلى جعل التجربة المصرفية لعملاء المتحد أكثر جاذبية وسهولة.

