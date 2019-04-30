مال وأعمال

بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي هنأ رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي جميع العاملين بالشركة والقطاع النفطي وعمال الكويت بهذه الذكرى تقديرا لجهود العمال الذين كانوا ومازالوا على مر العصور القوة الأساسية المحركة للاقتصاد العالمي، متمنيا أن تكون هذه المناسبة حافزا للعاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء في العمل لتحقيق الاستراتيجيات المستهدفة. وقال العجمي.. ان هذه المناسبة تأتي في ظل تأييد عربي وعالمي ومتابعة واسعة للدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي البارز الذي تتميز به الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد على الساحتين العربية والدولية والذي ترجمه البنك الدولي مؤخرا بتكريمه لسمو الأمير كرائد من رواد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم وكان ذلك تقديرًا لنهج سموه الإنساني وحكمته المنظمة في إدارة العديد من الملفات. وبين العجمي.. أن القطاع النفطي بكل أنشطته لديه خطة طموحة تعرف بـ «إستراتيجية 2030» ومؤسسة البترول الكويتية تعمل على إنجاز مشاريع ضخمة من حفر آبار برية وبحرية، ومراكز تجميع وتعزيز الغاز، إضافة إلى الوقود البيئي ومصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن أهم عناصر نجاح تلك الخطط الطموحة هو سواعد العمال الموارد البشرية والقوى المحركة لتلك الخطط فالتوظيف والتدريب ومتابعة العناصر الوطنية مسؤولية اجتماعية بالدرجة الأولى.

