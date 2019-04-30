مال وأعمال

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض «هوريكا الكويت»، مدير عام شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» نبيلة العنجري أن الاعلانات الاخيرة عن استثمارات ومشاريع فنادق ومطاعم وضيافة جديدة في البلاد هي بمثابة «دليل عافية ونمو متواصل لهذا القطاع، ولا بد ان ترفع وتحسن القدرة التنافسية للكويت على مستوى الخليج والمنطقة ككل». وفي بيان لها توقفت العنجري عند «مشاريع كبرى في مجال الضيافة والترفيه، تم انجازها حديثا أو هي قيد الانجاز قريبا، منها ما يتبع شركات من القطاع الخاص ومنها ما يتبع جهات حكومية وكلها تؤكد ما كنا نعلنه دائما، بأن هذا القطاع مُقبل على نمو في المستقبل القريب، حتى لو تم الاكتفاء بتلبية الحاجات المحلية المتزايدة، أي حتى لو تقاعست الجهات الحكومية عن ترويج الكويت سياحيا وتخلفت كثيرا عما تقوم به في هذا المجال جميع دول الخليج الشقيقة من دون استثناء». وإذ اكدت أن معرض «هوريكا الكويت» المتخصص بالضيافة يواكب عن كثب هذه المشاريع، باعتباره مع الشركات الرئيسة الراعية له، مظلة ومساهم رئيس في تطوير وتسويق هذا القطاع والعناية به، لفتت العنجري إلى أهمية مرافق الضيافة في هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل: «مشروع العاصمة» الضخم لشركة الصالحية العقارية الذي يبدأ افتتاحه العام المقبل وفيه سلسلة مطاعم ومنشآت فندقية مرافق تجارية وتسويقية في قلب العاصمة بكلفة تقترب من مليار دولار؛ ومشروع «برج كريستال» التابع لـ«الشركة العربية العقارية» الذي سيضم العديد من اشهر المطاعم والكافتيريات إلى جانب مكاتب وشركات عالمية؛ والترخيص قبل اسبوع لمشروع «مجموعة التمدين القابضة» لمشروع «كويت مول» كمركز ترفيهي وثقافي عصري في منطقة جنوب الصباحية بكلفة تقدر بـ 100 مليون دينار، اضافة إلى افتتاح قاعة «سيفن» للحفلات في ارض المعارض الدولية في مشرف بالإضافة الى فنادق الافنيوز و360 مول، هذا اضافة إلى الشراكات الجديدة في مجال الصناعات الغذائية التي تعقدها الشركات الكويتية الرائدة مع علامات تجارية في هذا المجال، ونية البعض تأسيس شركات مواد غذائية تعتني بانتاج المزارعين المحليين. ونوّهت العنجري بقرارات الديوان الأميري الاخيرة المتعلقة ببعض المشاريع السياحية والترفيهية الكبرى، وابرزها الاسراع بانجاز «المدينة الترفيهية» التي «اصبحت للاسف مضرب مثل في تأخر المشاريع الحكومية، معربة عن الأمل بترجمة هذه القرارات في أسرع وقت، لتعويض تأخر الكويت الكبير عن مشاريع الترفيه الأكثر ضخامة وحداثة وتقنية في المنطقة».

