مال وأعمال

اكد رئيس قطاع الأسواق لهيئة اسواق المال مثنى الصالح أن الكويت حاليا محط اهتمام مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تأتي هذه الفعالية تزامناً مع ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في المؤشرات العالمية للأسهم لدى S&P Dow Jones وFTSE Russell ووضعها على قائمة الاستشارة للترقية إلى سوق ناشئ ضمن مؤشرات MSCI.

وقال الصالح في كلمته الافتتاحية في فعالية توعوية حول مؤشرات الأسواق والاستثمار غير النشط ان التطبيق الفعلي لانضمام الكويت لمؤشر فوتسي راسل على دفعتين، كانت الأولى منها في سبتمبر 2018 والثانية في ديسمبر من ذات العام، وكذلك المراجعة التي أجرتها فوتسي راسل على محتويات المؤشر والتي كان تطبيقها في الشهر الماضي. حيث ترقب العديد من المهتمين ما حصل في السوق آنذاك وأثيرت العديد من التساؤلات بين أوساط المتابعين،

وزاد الصالح انه توجد أسباب كثيرة دعت الهيئة إلى المبادرة لاختيار موضوع المؤشرات والاستثمار غير النشط في هذه التوقيت تحديداً خاصة ان الاستثمار غير النشاط (Passive Investing) في نمو متسارع حول العالم، حيث تشكل نسبة هذا النوع من الاستثمار في الولايات المتحدة نسبة 37% في نهاية 2017 مقارنة بـ 3% فقط قبل عشرين عام تقريبا، وبكل تأكيد هذا التوجه سيكون له تأثير على الكويت مستقبلا، لذا وجب البدء في نشر الثقافة المتعلقة بمثل هذه المواضيع من الآن.

واشار الى انه تبين لنا أهمية نشر الوعي حول هذه المواضيع خاصةً أننا على أعتاب التطبيق الفعلي للانضمام لمؤشر S&P Dow Jones للأسواق الناشئة في نهاية هذا العام، وكذلك التطبيق المحتمل للانضمام لمؤشر MSCI العام المقبل في حال صدور قرار ترقية الكويت في شهر يونيو من هذا العام.

وزاد الصالح انه قد لا يخفى عليكم أن هناك العديد من المنتجات سيتم تقديمها كجزء من مشروع تطوير السوق، وسيكون جزء من هذه المنتجات مبنياً على مؤشرات أسواق المال، مثل صناديق ETFs والمشتقات المالية والتي سيتم البدء فيها بتقديم العقود المستقبلية Futures Contracts. هذا النوع من المشتقات قد تم دراسة طريقة تصميم عقوده واستطلاع الجهات المعنية محليا من شركات استثمار وشركات وساطة وكذلك بعض شركات إدارة الأصول العالمية ووصلنا إلى استنتاج مبدئي أنه سيتم إطلاق Futures على المؤشرات وأخرى على الأسهم. وهذا يزيد من أهمية نشر الوعي حول المؤشرات في هذا الوقت.

واشار الصالح الى ان الهيئة قامت، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق بمراحله السابقة، بتهيئة البيئة المناسبة لمثل هذا النوع من الاستثمارات، سواء كانت قادمة من جهات محلية أو جهات أجنبية. وقد كان للهيئة دوراً محورياً في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق وزيادة نسبة المستثمرين المؤسسيين والأجانب، والذين لديهم اهتمام خاص بالاستثمار غير النشط واتباع المؤشرات. لافتا الى ان نسبة مساهمة المستثمرين المؤسسيين للقيمة المتداولة بلغت 60% في عام 2018، مقارنة بنسبة 40% في عام 2016. وكذلك بلغت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب للقيمة المتداولة 23% في عام 2018، مقارنة بنسبة 14% في عام 2016.

اضاف الصالح ان الهيئة اسهمت وشركائها من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق كذلك إلى تهيئة البنية التحتية في المرحلة الأولى من المشروع لاستيعاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، من خلال رفع المعايير المتعلقة بممارسات التسوية والتقاص وحفظ الأصول وفتح الحسابات وتقليل حركة الوحدات السعرية، وتم التركيز بعد ذلك في المرحلة الثانية على العوامل المحفزة للإدراج والسيولة وزيادة الشفافية من خلال تقسيم السوق، وتم يوم أمس إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة والذي يضم أدوات ومنتجات جديدة مثل الصناديق العقارية المدرة للدخل، والبيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم والتي ستفعل الشهرين القادمين. ولدعم مدراء الأصول المتتبعين للمؤشرات والذين لديهم حرص للتقارب قدر الإمكان مع أداء المؤشر، سيتوفر لهم الحصول على سعر الإقفال من خلال جلسة التداول على سعر الاقفال والتي تم إطلاقها مع هذا الجزء من المرحلة الثالثة.

واوضح الصالح انه ما سيتم تطبيقه في المراحل القادمة من مبادرات سيكون لها تأثير كبير على منظومة أسواق المال في الكويت، من خلال العمل بنموذج الوسيط المركزي CCP ومفهوم الوسيط المؤهل، وبوجود هذه الكيانات القادرة على إدارة المخاطر، سيتم استحداث منتج التداول على الهامش وفق الممارسات العالمية، وكذلك المشتقات المالية وصناديق الـ ETFs.

وقد قدم ممثلون من S&P Dow Jones عرضا مرئيا حول مؤشرات الأسواق وأنواعها والمنتجات المبنية عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في ترقية الأسواق والدول ضمن المؤشرات العالمية.

