مال وأعمال

عقدت شركة زمزم الخير القابضة جمعيتها العمومية العادية، واعتمدت البيانات المالية السنوية، بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المقدم للمساهمين وتقرير مراقب الحسابات الخارجي الذي تم إعادة تعيينه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة المستشار المحجوب السيد المحجوب أن إجمالي أصول الشركة بلغت 6,243,754 دينار وبلغ صافي حقوق المساهمين 6,073,230 دينار وقد حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 400141 دينار وبلغت الأرباح المُرحلة 866795 دينار. وقد تم تكوين احتياطيات مالية بقيمة 206435 دينار.

وأشار الى ان الشركة تنتهج سياسات استثمارية انتقائية رشيدة وتوسعت بالاستثمار عن طريق أذرُع استثمارية في الصين والسعودية وتركيا بعد أن توسعت بالقطاع الصناعي والغذائي داخل الكويت، حيث تدير الشركة محافظ استثمارية بقيمة 76 مليون دينار وبلغ سعر السهم السوقي 200 فلس/ سهم والطلب على السهم دائماً أكثر من المعروض بسبب معدل العائد المرتفع.

وأضاف المحجوب: نخطط مع أطراف استثمارية مصنفة داخل جمهورية مصر العربية للتوسع الاستثماري في مصر في مجالات عديدة مساهمةً في النهضة التي تشهدها مصر حالياً وتعزيزاً للعلاقات الراسخة على مستوى القيادة بين صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وعلى المستوى الشعبي أيضاً بين الشعبين الشقيقين.

