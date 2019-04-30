مال وأعمال

حصد الريجنسي جائزة من أهم وأرقى الجوائز العالمية في مجال الضيافة للمرة السابعة على التوالي خلال الحفل الخاص لتوزيع «جوائز السفر العالمية 2019» والذي أقيم اخيرا في إمارة أبوظبي «عالم وارنر براذرز» في الخامس والعشرين من أبريل، وقد تمكّن الفندق من انتزاع جائزة أفضل فندق فاخر على مستوى الكويت بحضور عدد من قياديي قطاع السياحة والسفر من جميع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط.

هذا وقد صرّح أوتو كورزندورفر -المدير العام للريجنسي- في وقت لاحق من حفل توزيع الجوائز: «إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة لسبع سنوات مُتتاليّة يُعد انجازاً مُميزاً يُخلد في تاريخ قطاع الضيافة في الكويت، ويُسعد فريق الريجنسي توفير أرقى مستويات الخدمة الفندقية المتميزة وحفاظه على مكانةٍ رائدة في قطاع الضيافة الفاخر بالإضافة إلى توفير نمط حياة وتجارب استثنائية لا تضاهى. وأضاف كورزيدفور قائلاً: شُكراً جزيلاً لكل من شارك بتحقيق هذا الإنجاز ساعين عاماً تلو الآخر لتقديم تجربة رائعة وفاخرة لضيوفنا، ليواصل الفندق بذلك تحقيق المزيد من الانجازات وحصد أهم الجوائز العالمية في القطاع.

وتحتفل لجنة جوائز السفر العالمية بمرور 25 سنة على تشكيلها والتي تهدف للاحتفاء بالامتياز بجميع أشكاله في قطاعات السياحة والسفر والضيافة في المنطقة، حيث أصبحت علامة رائدة عالمياً باعتبارها معياراً للتميز في الصناعة.

