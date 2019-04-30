مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى تراجع أنشطة ترسية المشاريع للعام الثالث على التوالي في العام 2018، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دينار فقط، فيما يعد أدنى مستوياتها منذ العام 2009. كما يعد ذلك المستوى أقل من نصف قيمة المشروعات المخطط إسنادها في بداية العام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 3.8 مليارات دينار. حيث تأثرت وتيرة ترسية المشاريع في العام 2018 بعدد من العراقيل من ضمنها التأخير والتوقفات والالغاء. وسعت الكويت لإحراز تقدم في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي عانى من مشاكل هيكلية وتقنية وقانونية وتمويلية. كما يمكن أن يعزى تعطيل المشاريع في العام 2018 إلى إعادة هيكلة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب مراجعة اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري. يتوقع أن تتحسن وتيرة ترسية المشاريع نظراً لان بعضها قد تم تأجيله من العام الماضي وترحيل أعمال الترسية حتى العام 2019، وفي ظل صعوبة إعادة الجدولة مرة اخرى نظراً للحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع قطاعات الكهرباء والمياه وأعمال الطرق. فمن المتوقع أن تصل قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها في العام 2019 حوالي 4.4 مليارات دينار تقريباً وذلك بدعم رئيس من مشاريع البناء الكبرى، هذا إلى جانب المشاريع المتأخرة في قطاعات النقل والطاقة والمياه. لذلك، تُعد وتيرة ترسية المشاريع في العام 2019 واعدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود 0.7 مليار دينار في أبريل الحالي.

النقل والمواصلات

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل والمواصلات ترسية عقود كبرى خلال العام 2019، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 73 مليون دينار حتى الآن وما زال هناك مشاريع بقيمة 1.4 مليار دينار قيد الاعداد. حيث تم تأجيل تنفيذ العديد من هذه المشاريع في العام 2018 بسبب بعض المشاكل الهيكلية الخاصة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي السلطة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الطرق ومشاريع النقل والمواصلات. وقد أصبحت هذه المشاريع شاغلاً ملحاً ومحوراً للضغوط السياسية نظراً للتأخر الشديد في مشاريع الصيانة وتحسين البنية التحتية للنقل والمواصلات على مستوى الدولة.

ومن هذا المنطلق، تتراجع فرص التأخير أو الإلغاء للمشاريع في هذا القطاع. وتشمل أبرز المشاريع المخطط تنفيذها، الطرق الإقليمية الشمالية والجنوبية لوزارة الأشغال العامة، والتي تخضع حاليًا لتقييم العطاءات ومن المقرر أن يتم ترسيتها قريبًا بقيمة إجمالية تصل إلى 405 مليون دينار بالإضافة إلى طرح الهيئة العامة للطيران المدني للمرحلة الأولى من توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي بقيمة 150 مليون دينار.

البناء والتشييد

من المتوقع أن يكون قطاع البناء والتشييد أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي المشروعات المتوقع أن يتم ترسيتها في العام 2019، حيث تم ترسية مشاريع بقيمة 523 مليون دينار في الربع الأول من العام، ومن المخطط أن يتم ترسية مشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي خلال الفترة المتبقية من العام. ومن ضمن المشروعات الهامة التي تم ارسائها مشروع المساكن منخفضة التكاليف في مدينة الجهراء بقيمة 432 مليون دينار ، وهو أحد المشاريع التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تم تكليفها بتلبية الطلب المتزايد على المساكن منخفضة التكاليف.

