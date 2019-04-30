مال وأعمال

على الرغم من أن التركيز سينصب هذا العام على المشاريع في القطاعات الأخرى، فقد شهد قطاع النفط والغاز قيام شركة نفط الكويت بترسية مشروع خط أنابيب تصدير الغاز الجديد في 1 أبريل، بقيمة تعاقدية بلغت 144 مليون دينار كما سيتم ترسية مشاريع اخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 432 مليون دينار ضمن قطاع النفط والغاز المخطط تنفيذها في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يحصل قطاع المواد الكيميائية على دعم كبير في العام 2020 من خلال تنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات الذي طال انتظاره، والذي تقدر قيمته بحوالي 3 مليارات دينار والذي تأخر تنفيذه في العام 2018 بسبب العقبات التقنية والتمويلية أما على الصعيد الإيجابي، فإن موافقة مجلس الوزراء أخيراً لمؤسسة البترول الكويتية للحصول على قرض بقيمة 16 مليار دينار لتمويل خططها الاستراتيجية على مدار السنوات الخمس القادمة.

