مال وأعمال

صرح علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت خلال الفترة من 1 3 مايو 2019 يحل لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا ضيفاً على الغرفة ويرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى، حيث سيتم عقد ملتقى اقتصادي كويتي كوري بمبنى الغرفة في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019. وأوضح الغانم أن الملتقى الاقتصادي الكويتي - الكوري يأتي في إطار التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الرامي إلى فتح آفاق استثمارية وتجارية جديدة، حيث يضم الوفد ما يقارب 80 من كبرى الشركات الكورية التي تعمل بمختلف المجالات الحيوية. وأضاف رئيس الغرفة أنه سيتم خلال الملتقى تقديم عروض من قبل الجانبين الكويتي والكوري عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون المشترك، وقد دعا الغانم مجتمع الأعمال الكويتي للمشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية الهامة ولما تمثله من أهمية اقتصادية ذات طابع استراتيجي وذلك باعتبار جمهورية كوريا شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيساً لدولة الكويت وامتلاك الشركات الكورية الخبرات العريضة والكفاءة العالية بصناعاتها وخدماتها، كما أوضح أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عبر زيارة موقع الغرفة الإلكتروني www.kuwaitchamber.org.kw.

