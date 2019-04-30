الثلاثاء 30 أبريل 2019 ,24 شعبان 1440
رقم العدد:
3669
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
محمد جاسم الفضلي
د. عماد بوخمسين
أ. د. خليفة بهبهاني
عبدالستار ناجي
جاسم محمد كمال
إبراهيم طاهر البغلي
يوسف حجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
أمير التنمية.. تكريم استثنائي
المصريون تجاهلوا تحذيرات الأطباء وفتاوى السلفيين.. واحتفلوا بـ«شم النسيم»
عبد المهدي يدعو إلى إحياء خط البصرة تركيا
جمع 6 ملايين دينار خلال 7 ساعات دية لخالد نقا
ماكرون: الكويت شريك قوي لفرنسا
الحكومة تواجه استجواب الجبري اليوم
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة